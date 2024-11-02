В Оренбургской области задержали супругов, помогавшим мигрантам сдавать экзамены по блату

Супруги из Оренбургской области задержаны за помощь незаконным мигрантам
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Задержали супругов, которые помогали мигрантам с фиктивной сдачей экзаменов
Задержали супругов, которые помогали мигрантам с фиктивной сдачей экзаменов Фото:

В Оренбургской области возбуждено уголовное дело за организацию незаконной миграции. Муж и жена помогали мигрантам в фиктивной сдаче экзамена без обучения. Сейчас супруги задержаны. Об этом в telegram-канале МВД МЕДИА сообщила представитель МВД России Ирина Волк.

Индивидуальный предприниматель и его жена работали по договору с вузом. Они проводили обучение и прием экзаменов у трудовых мигрантов. В МВД сообщают, что подозреваемые помогали клиентам правильно отвечать на тесты и записывали заранее подготовленные видео с краткими ответами на русском языке. Все материалы направлялись в одно из образовательных учреждений Башкортостана, которое выдавало сертификаты о сдаче экзаменов. После чего мигранты использовали документы для получения патентов на работу.

Сейчас предполагаемые преступники задержаны. В ходе обысков сотрудники МВД изъяли документы, компьютерную технику, средства связи и восемь миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело по второй части статьи 322.1 УК РФ. Супругам грозит наказание до семи лет лишения свободы. Сейчас мужчине избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, его супруге — в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

«Медвежьей услугой» назвала деятельность задержанных супругов сенатор совета Федерации от Оренбургской области Елена Афанасьев в разговоре с корреспондентом URA.RU. 

«Подозреваемые делали это ради денег, другой логикой объяснить это невозможно, поскольку это происходило на систематической основе, — заявила Афанасьева.

По мнению сенатора, такие действия могут привести к большой цепочке преступлений в будущем. «Человеку, который не хочет понимать язык, жить по законам Российской Федерации, помогают граждане России. Это преступление», — добавила Афанасьева. Сенатор отметила, что вопрос преступлений, связанных с незаконной миграцией, волнует не только Оренбургскую область, но и всю страну в целом. В этом году фиксируется рост притока мигрантов на 30-40% по сравнению с прошлым годом. Количество преступлений тоже растет.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Оренбургской области возбуждено уголовное дело за организацию незаконной миграции. Муж и жена помогали мигрантам в фиктивной сдаче экзамена без обучения. Сейчас супруги задержаны. Об этом в telegram-канале МВД МЕДИА сообщила представитель МВД России Ирина Волк. Индивидуальный предприниматель и его жена работали по договору с вузом. Они проводили обучение и прием экзаменов у трудовых мигрантов. В МВД сообщают, что подозреваемые помогали клиентам правильно отвечать на тесты и записывали заранее подготовленные видео с краткими ответами на русском языке. Все материалы направлялись в одно из образовательных учреждений Башкортостана, которое выдавало сертификаты о сдаче экзаменов. После чего мигранты использовали документы для получения патентов на работу. Сейчас предполагаемые преступники задержаны. В ходе обысков сотрудники МВД изъяли документы, компьютерную технику, средства связи и восемь миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело по второй части статьи 322.1 УК РФ. Супругам грозит наказание до семи лет лишения свободы. Сейчас мужчине избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, его супруге — в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. «Медвежьей услугой» назвала деятельность задержанных супругов сенатор совета Федерации от Оренбургской области Елена Афанасьев в разговоре с корреспондентом URA.RU. По мнению сенатора, такие действия могут привести к большой цепочке преступлений в будущем. «Человеку, который не хочет понимать язык, жить по законам Российской Федерации, помогают граждане России. Это преступление», — добавила Афанасьева. Сенатор отметила, что вопрос преступлений, связанных с незаконной миграцией, волнует не только Оренбургскую область, но и всю страну в целом. В этом году фиксируется рост притока мигрантов на 30-40% по сравнению с прошлым годом. Количество преступлений тоже растет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...