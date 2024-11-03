Американского рэпера Канье Уэста ждут с концертом в Петербурге

Известный американский рэпер Канье Уэст может выступить с концертом в Санкт-Петербурге уже в этом месяце. Концерт запланирован на середину ноября на стадионе «Газпром Арена». Билеты на мероприятие могут поступить в продажу на следующей неделе.
«Канье Уэст все-таки может приехать в Россию с концертом. Причем уже в этом месяце. <...> Билеты могут поступить в продажу уже на следующей неделе. <...> Организаторы концерта говорят, что уже нашли средства, договорились с площадкой», — сообщил telegram-канал Baza. Отмечается, что представителям рэпера уже перевели аванс, сумма которого, предположительно, составляет около двух миллионов долларов, в то время как полный гонорар за выступление рэпера оценивается в пять миллионов долларов.
Помимо концерта, планируется организация встречи рэпера с поклонниками, по аналогии с его выступлениями в Азии, где артист ходил по полю с колосьями и общался с гостями. Сообщается, что выбор площадки в Петербурге был обусловлен климатическими условиями, поскольку в ноябре на открытой площадке «Лужники» в Москве уже холодно, а «Газпром Арена» оборудована крышей.
Представители «Газпром Арена» удивились появившейся новости. Они ни как не прокомментировали, только выложили в своем telegram-канале смайлик.
Ранее Уэст планировал дать концерт в Москве 6 сентября. Отмечалось, что рэпер лично посетил российскую столицу для выбора подходящей площадки для своего выступления. Он осмотрел две потенциальные локации — «Лужники» и «ВТБ Арену». Но концерт не состоялся.
Отмечается, что американскому рэперу предлагали выступить в Москве за восемь миллионов долларов. Однако Уэст отказался и запросил больше. С ним связывались четыре раза крупнейшие организаторы концертов в России.
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