02 ноября 2024

Пермские бойцы подразделения «Ахмат» передали благодарность из зоны СВО. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Бойцы поблагодарили чайковцев за гуманитарную помощь
Бойцы поблагодарили чайковцев за гуманитарную помощь Фото:

Пермские бойцы подразделения «Ахмат» прислали видео из зоны СВО, в котором поблагодарили жителей города Чайковский за гуманитарную помощь. Об этом сообщили в соцсетях сайта «Сила в братстве — 59».

«Мы, бойцы спецоперации, хотим выразить слова благодарности. Спасибо штабу „Мы вместе“, Чайковскому комитету ветеранов боевых действий и всем неравнодушным жителям города Чайковского. Благодарим за гуманитарную помощь. Это огромный вклад в нашу победу», — говорят бойцы в видео.

Ранее URA.RU рассказывало, что Администрация Перми отправила семь автомобилей УАЗ в зону проведения спецоперации. Машины передадут пермякам, служащим в 228-м гвардейском мотострелковом Ленинградско-Павловском Краснознаменном полку.

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Пермские бойцы подразделения «Ахмат» прислали видео из зоны СВО, в котором поблагодарили жителей города Чайковский за гуманитарную помощь. Об этом сообщили в соцсетях сайта «Сила в братстве — 59». «Мы, бойцы спецоперации, хотим выразить слова благодарности. Спасибо штабу „Мы вместе“, Чайковскому комитету ветеранов боевых действий и всем неравнодушным жителям города Чайковского. Благодарим за гуманитарную помощь. Это огромный вклад в нашу победу», — говорят бойцы в видео. Ранее URA.RU рассказывало, что Администрация Перми отправила семь автомобилей УАЗ в зону проведения спецоперации. Машины передадут пермякам, служащим в 228-м гвардейском мотострелковом Ленинградско-Павловском Краснознаменном полку.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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