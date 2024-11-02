Пермские бойцы подразделения «Ахмат» прислали видео из зоны СВО, в котором поблагодарили жителей города Чайковский за гуманитарную помощь. Об этом сообщили в соцсетях сайта «Сила в братстве — 59».
«Мы, бойцы спецоперации, хотим выразить слова благодарности. Спасибо штабу „Мы вместе“, Чайковскому комитету ветеранов боевых действий и всем неравнодушным жителям города Чайковского. Благодарим за гуманитарную помощь. Это огромный вклад в нашу победу», — говорят бойцы в видео.
Ранее URA.RU рассказывало, что Администрация Перми отправила семь автомобилей УАЗ в зону проведения спецоперации. Машины передадут пермякам, служащим в 228-м гвардейском мотострелковом Ленинградско-Павловском Краснознаменном полку.
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