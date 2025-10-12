Россиян предупредили об уголовном ответственности за установку открытого Wi-Fi

Размещение Wi-Fi-роутера уже стало привычным делом, однако отсутствие надлежащей защиты беспроводной сети может привести к серьезным последствиям, включая финансовые убытки и даже уголовную ответственность. Об этом сообщил старший преподаватель кафедры практической и прикладной информатики РТУ МИРЭА Глеб Деревлев.
«Ответственность за использование точки доступа несет ее владелец. Это означает, что, если через ваш Wi-Fi совершается противоправное действие — например, распространение экстремистских материалов, кибермошенничество или незаконный доступ к чужим данным, — именно вы, как абонент сети, будете привлечены к ответственности за нарушения», — заявил Глеб Деревлев в разговоре с RT.
Кроме того, в условиях дачного проживания возникают дополнительные риски, добавил специалист. С ростом популярности систем «умного дома» возрастает интерес к ним со стороны мошенников, использующих различные Wi-Fi-анализаторы для поиска уязвимостей в системах безопасности, в том числе через взлом беспроводных сетей. Даже если на вашем участке не установлены подобные устройства, существует вероятность стать объектом кибератаки. Особое внимание эксперт обратил на опасность использования вашей сети третьими лицами для анонимного выхода в интернет с целью совершения противоправных деяний.
