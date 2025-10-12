На Солнце возник гигантский протуберанец, угрожающий Земле

ИКИ РАН: на Солнце появился гигантский протуберанец
Если протуберанец задержится на Солнце, то потенциальная угроза от него может распространиться и на Землю
Если протуберанец задержится на Солнце, то потенциальная угроза от него может распространиться и на Землю

На поверхности Солнца зафиксирован необычно крупный протуберанец. О явлении сообщили ученые Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН (ИКИ РАН).

«На северо-востоке Солнца между тем сформировался какой-то совершенно неадекватного размера протуберанец», — сказано в сообщении. Оно опубликовано в telegram-канале ИКИ РАН.

Как сообщают ученые, светило предпринимает попытки постепенно выбросить объект в космическое пространство, однако до сих пор это не увенчалось успехом. По их оценке, с вероятностью 90 процентов сегодня или завтра, после неудачных попыток, Солнце может выбросить этот протуберанец полностью. В первую очередь это может затронуть планету Меркурий. Вместе с тем существует определенный риск и для Земли.

«Наши очередные соболезнования планете Меркурий, хотя если эта штука зацепится и удержится на Солнца еще на 3-4 дня, то смеяться остальные планеты будут уже над нами», — рассказали ученые.

Ранее в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН зафиксировали практически полное отсутствие солнечных пятен на полушарии Солнца, обращенном к Земле. Данное явление указывало на снижение уровня вспышечной активности светила. На основании этих данных ученые прогнозировали дальнейшее сокращение количества вспышек в ближайшие недели, вплоть до их полного прекращения. Однако последние наблюдения принесли неожиданные результаты: зафиксировано резкое увеличение числа пятен в активной области под номером 4197. Это изменение существенно расходится с предыдущими прогнозами и требует дальнейшего изучения.

