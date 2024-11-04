04 ноября 2024

Движение транспорта остановлено на трассе М-5 «Урал» в Челябинской области

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Косули. Кетовский район. Курган, зима, фура, трасса, грузовая машина, трасса курган екатеринбург, Автодорога P-354
Движение ограничено из-за буровзывных работ (архивное фото) Фото:

Движение транспорта остановлено 5 ноября с 9:00 до 12:00 на федеральной трассе М-5 «Урал» в Ашинском районе Челябинской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России.

«С 9:00 до 12:00 5 ноября закрывается дорожное движение на участке 1565 км — 1576 км в Ашинском районе Челябинской области. [Движение остановлено] в связи с проведением очередного этапа буровзрывных работ на участке реконструкции автомобильной дороги», — сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале.

Схема объезда участка предусмотрена по маршруту Аша-Миньяр-Сим, но только для легкового транспорта. Проезд для большегрузов и автобусов на время буровзрывных работ запрещен.

До 1 декабря движение на участке в Ашинском районе будет перекрыто либо по вторникам, либо по четвергам еженедельно в зависимости от погодных условий. Водителям рекомендуется учитывать данную информацию, уточнили в Госавтоинспекции.

Трассу М-5 в Ашинском районе Челябинской области перекрывали ранее на время буровзрывных работ. Ограничение действовало 22 октября до 14:00, сообщили URA.RU в пресс-службе Упрдор «Южный Урал».

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Движение транспорта остановлено 5 ноября с 9:00 до 12:00 на федеральной трассе М-5 «Урал» в Ашинском районе Челябинской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России. «С 9:00 до 12:00 5 ноября закрывается дорожное движение на участке 1565 км — 1576 км в Ашинском районе Челябинской области. [Движение остановлено] в связи с проведением очередного этапа буровзрывных работ на участке реконструкции автомобильной дороги», — сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале. Схема объезда участка предусмотрена по маршруту Аша-Миньяр-Сим, но только для легкового транспорта. Проезд для большегрузов и автобусов на время буровзрывных работ запрещен. До 1 декабря движение на участке в Ашинском районе будет перекрыто либо по вторникам, либо по четвергам еженедельно в зависимости от погодных условий. Водителям рекомендуется учитывать данную информацию, уточнили в Госавтоинспекции. Трассу М-5 в Ашинском районе Челябинской области перекрывали ранее на время буровзрывных работ. Ограничение действовало 22 октября до 14:00, сообщили URA.RU в пресс-службе Упрдор «Южный Урал».
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