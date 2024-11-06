ВС России сбили самолет МиГ-29 ВСУ

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ВС РФ уничтожили украинский МиГ-29
ВС РФ уничтожили украинский МиГ-29 Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Министерство обороны РФ сообщило о сбитии украинского истребителя МиГ-29. Также были уничтожены 23 беспилотника.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, 23 беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — сообщает ведомство. Помимо этого, были уничтожены восемь авиационных бомб и четыре снаряда системы залпового огня HIMARS, которые производятся в США. 

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Министерство обороны РФ сообщило о сбитии украинского истребителя МиГ-29. Также были уничтожены 23 беспилотника. «Средствами противовоздушной обороны сбиты самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, 23 беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — сообщает ведомство. Помимо этого, были уничтожены восемь авиационных бомб и четыре снаряда системы залпового огня HIMARS, которые производятся в США. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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