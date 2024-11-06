ВС России сбили самолет МиГ-29 ВСУ

ВС РФ уничтожили украинский МиГ-29
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Министерство обороны РФ сообщило о сбитии украинского истребителя МиГ-29. Также были уничтожены 23 беспилотника.
«Средствами противовоздушной обороны сбиты самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, 23 беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — сообщает ведомство. Помимо этого, были уничтожены восемь авиационных бомб и четыре снаряда системы залпового огня HIMARS, которые производятся в США.
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