Чернецкий внезапно напал на банк при свердловском правительстве

Первый вице-спикер свердловского заксобрания, экс-мэр Екатеринбурга Аркадий Чернецкий, прежде не выступавший публично по теме малого и среднего предпринимательства, жестко высказался в отношении Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП). Поводом стало отсутствие федерального финансирования для организации на 2025 год, что вызвало в целом вопрос о необходимости существования структуры. Тему обсуждали на заседании промышленного комитета заксо, передает корреспондент URA.RU.
«Начиная с этого года федерация прекратила софинансирование [программ по поддержке малого и среднего предпринимательства в Свердловской области]. От них было 90%, еще 7% шли со стороны области, итого у нас было 230 млн. Если сейчас мы говорим только про нашу долю, то это 18 млн рублей [которые заложены в проект бюджета на 2025 год]. Мы просим увеличить до 232 млн финансирование из областного бюджета», — обозначил проблему замминистра инвестиций Сергей Сосновских.
Чернецкого ситуация удивила. «Вы вообще понимаете, что это вопрос, который решается не в рамках бюджетного процесса, а на отдельных, специально посвященных этому совещаниях? Это принципиальное решение — будет ваша структура существовать или нет. Что толку вам от 18 миллионов — вы спустите их без какого-либо эффекта, и все дела», — заявил он. И попросил подключиться к вопросу министра промышленности Сергея Пересторонина, который также присутствовал на заседании. «Давайте соберем совещание, нужна или не нужна функция. Если нет, надо сказать, расходитесь ребята, не морочьте никому голову», — добавил вице-спикер.
Пересторонин предложил не отправлять так сразу коллег «в окопы», признав, что в сложившейся ситуации есть и упущение минпрома — нужно было стразу встроить их под конкретные направления и задачи промышленного блока. «К сожалению, этой ситуации по взаимодействию не получилось», — отметил он.
СОФПП является основным распорядителем средств на поддержку малых и средних предпринимателей, выполняет также функции микрофинансовой организации, а одним из учредителей является областное правительство. На заседании Чернецкий конкретно не проговорил, какую структуру имел ввиду, но в беседе с корреспондентом после мероприятия подтвердил, что речь шла именно о фонде.
При этом, добавил в беседе с URA.RU Сосновских, точка в вопросе еще не поставлена. «Мы ждем от федерации расшифровку по нацпроектам, в которые можно войти. Она должна прийти на днях. Будем добиваться того, чтобы софинансирование все-таки было», — добавил он.
Как пояснил URA.RU другой осведомленный собеседник, в свердловском правительстве вопрос о ликвидации СОФПП не рассматривают. Он же объяснил: основная доля выделяемых федерацией денег уходит на займы для предпринимателей , еще часть — на консультации и сопровождение проектов. Отказ выделять деньги объясняют новой позицией правительства РФ — регионы с хорошими социально-экономическими показателями должны сами себя обеспечивать по этому направлению.
Второй собеседник добавил — потерю федерального софинансирования СОФПП не почувствует, так как капитализация организации высока сама по себе. «Собственных средств достаточно, чтобы дальше жить и вести дорогостоящие проекты. Например, такие как [креативный кластер] „Домна“. Его не сворачивают, а наоборот популяризируют, а это вложения в десятки миллионов рублей», — добавил собеседник. В пресс-службе СОФПП заявили, что не комментируют слухи: «Фонд работает в Свердловской области уже более 20 лет, у нас всё отлично, динамично развиваемся».
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