Свердловского бойца, штурмующего Часов Яр, экстренно выдернули с передовой

Свердловского штурмовика вернули с передовой, чтобы сообщить о смерти жены

08 ноября 2024 в 08:55 Размер текста - 17 +

Боец вернется в уральскую столицу после смерти жены (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Свердловского бойца СВО с позывным «Граф» вернули с фронта в связи со смертью супруги Анны Молчановой, которую выселяли из единственного жилья вместе с 12-летним сыном. Теперь уральцу предстоит уладить жилищный вопрос. Об этом журналисту URA.RU рассказал сам боец. Историю Молчановой URA.RU рассказало в июле. Женщина взяла двухкомнатную квартиру в ипотеку в 2015 году. После смерти первого мужа в 2019-м она столкнулась с финансовыми проблемами и просрочила платежи. В 2020-м банк обратился в суд, в 2021-м выставил квартиру на торги, а в 2022 году, когда «Граф» уже был в зоне СВО, появился новый собственник, требовавший освободить жилплощадь. После публикации URA.RU с ней связался вице-мэр Екатеринбурга Рустам Галямов, курирующий строительство и транспорт. 20 октября Анна сообщила журналисту агентства, что вскоре ее пригласят на подписание документов на жилье. По ее словам, администрация договорилась с застройщиком «Правобережный», что тот выкупит квартиру у нового владельца. Но, к сожалению, женщина скончалась 29 октября, так и не дождавшись передачи прав на имущество. «Будучи на передовой, в самый разгар штурма Часов Яра, я получил известие, которое перевернуло мою жизнь. Мне сообщили, что моя супруга, моя опора и радость, ушла из жизни. Сначала я думал, что произошла ошибка, ведь Аня всегда была энергичной и полной жизни. Она умела находить радость даже в самых простых вещах. Но когда я связался с дочерью Ани от первого брака, то информация о смерти моей жены подтвердилась. В тот момент земля просто ушла из-под ног. Командование сыграло важную роль в этот кризисный момент: они помогли мне собрать все необходимые документы и организовать поездку домой. Теперь мне предстоит не только справиться с собственным горем, но и урегулировать квартирный вопрос. Я должен поддержать сына и всех родных Ани», — поделился боец. Редакция URA.RU приносит соболезнования родным и близким Анны Молчановой. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Свердловского бойца СВО с позывным «Граф» вернули с фронта в связи со смертью супруги Анны Молчановой, которую выселяли из единственного жилья вместе с 12-летним сыном. Теперь уральцу предстоит уладить жилищный вопрос. Об этом журналисту URA.RU рассказал сам боец. Историю Молчановой URA.RU рассказало в июле. Женщина взяла двухкомнатную квартиру в ипотеку в 2015 году. После смерти первого мужа в 2019-м она столкнулась с финансовыми проблемами и просрочила платежи. В 2020-м банк обратился в суд, в 2021-м выставил квартиру на торги, а в 2022 году, когда «Граф» уже был в зоне СВО, появился новый собственник, требовавший освободить жилплощадь. После публикации URA.RU с ней связался вице-мэр Екатеринбурга Рустам Галямов, курирующий строительство и транспорт. 20 октября Анна сообщила журналисту агентства, что вскоре ее пригласят на подписание документов на жилье. По ее словам, администрация договорилась с застройщиком «Правобережный», что тот выкупит квартиру у нового владельца. Но, к сожалению, женщина скончалась 29 октября, так и не дождавшись передачи прав на имущество. «Будучи на передовой, в самый разгар штурма Часов Яра, я получил известие, которое перевернуло мою жизнь. Мне сообщили, что моя супруга, моя опора и радость, ушла из жизни. Сначала я думал, что произошла ошибка, ведь Аня всегда была энергичной и полной жизни. Она умела находить радость даже в самых простых вещах. Но когда я связался с дочерью Ани от первого брака, то информация о смерти моей жены подтвердилась. В тот момент земля просто ушла из-под ног. Командование сыграло важную роль в этот кризисный момент: они помогли мне собрать все необходимые документы и организовать поездку домой. Теперь мне предстоит не только справиться с собственным горем, но и урегулировать квартирный вопрос. Я должен поддержать сына и всех родных Ани», — поделился боец. Редакция URA.RU приносит соболезнования родным и близким Анны Молчановой.