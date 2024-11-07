В Камышлове (Свердловская область) произошел пожар у заправки на улице Энгельса. На место происшествия приехали сотрудники МЧС и карета скорой помощи.
«Улица Энгельса, у заправки пожар», — передает группа «Инцидент Камышлов» в соцсети «ВКонтакте». Судя по кадрам, возле очага возгорания стоит машина МЧС и карета скорой помощи. В комментариях один из местных жителей написал, что «есть жертва».
Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу ГУ МЧС по Свердловской области за комментарием. В ведомстве сообщили, что в частном доме из-за нарушения правил безопасности погибла пожилая женщина. Она задохнулась в задымлении, которое возникло, потому что уголь из печи попал в лаз пола и начал тлеть строительный мусор, а погибшая не успела выбраться на свежий воздух.
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