В Свердловской области произошел пожар у заправки, на месте МЧС и скорая. Видео

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В пожаре погибла пожилая женщина (архивное фото)
В пожаре погибла пожилая женщина (архивное фото) Фото:

В Камышлове (Свердловская область) произошел пожар у заправки на улице Энгельса. На место происшествия приехали сотрудники МЧС и карета скорой помощи.

«Улица Энгельса, у заправки пожар», — передает группа «Инцидент Камышлов» в соцсети «ВКонтакте». Судя по кадрам, возле очага возгорания стоит машина МЧС и карета скорой помощи. В комментариях один из местных жителей написал, что «есть жертва».

Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу ГУ МЧС по Свердловской области за комментарием. В ведомстве сообщили, что в частном доме из-за нарушения правил безопасности погибла пожилая женщина. Она задохнулась в задымлении, которое возникло, потому что уголь из печи попал в лаз пола и начал тлеть строительный мусор, а погибшая не успела выбраться на свежий воздух.

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В Камышлове (Свердловская область) произошел пожар у заправки на улице Энгельса. На место происшествия приехали сотрудники МЧС и карета скорой помощи. «Улица Энгельса, у заправки пожар», — передает группа «Инцидент Камышлов» в соцсети «ВКонтакте». Судя по кадрам, возле очага возгорания стоит машина МЧС и карета скорой помощи. В комментариях один из местных жителей написал, что «есть жертва». Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу ГУ МЧС по Свердловской области за комментарием. В ведомстве сообщили, что в частном доме из-за нарушения правил безопасности погибла пожилая женщина. Она задохнулась в задымлении, которое возникло, потому что уголь из печи попал в лаз пола и начал тлеть строительный мусор, а погибшая не успела выбраться на свежий воздух.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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