На месте знаменитой пиццерии в Челябинске открывают ресторан

В Челябинске на месте закрывшейся в мае пиццерии «Помидор» откроют ресторан «Ленина,81». В заведении будут проходить развлекательные программы, выступления артистов и арт-встречи.
«К 8:00 зал уже ждет первых гостей на завтраки. В течение дня предлагается основное меню и меню деловых обедов. Каждый вечер гостей ожидает обширная событийная афиша с выступлением артистов и диджеев, а также арт-встречи, гастрономические и винные дегустации», — сообщается на сайте холдинга «Центр гостеприимства».
В ресторане будет действовать два зала. В одном из них располагаются сцена и бар, в другом разместили детскую зону и кондитерскую. Как уточнила администрация ресторана, зал с детской планируют также использовать в организации семейных банкетов. Там же будут проводить мастер-классы и развлечения с аниматорами.
Ранее на этом месте располагалась пиццерия «Помидор», также входящая в холдинг «Центр гостеприимства». Заведение закрылось в мае 2024 года, однако два других филиала продолжают действовать на площади Революции и в Копейске.
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