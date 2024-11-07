07 ноября 2024

На месте знаменитой пиццерии в Челябинске открывают ресторан

В Челябинске открывается новый семейных ресторан
© Служба новостей «URA.RU»
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Ресторан «Ленина,81» откроется в бывшем помещении «Помидора» (архивное фото)
Ресторан «Ленина,81» откроется в бывшем помещении «Помидора» (архивное фото) Фото:

В Челябинске на месте закрывшейся в мае пиццерии «Помидор» откроют ресторан «Ленина,81». В заведении будут проходить развлекательные программы, выступления артистов и арт-встречи.

«К 8:00 зал уже ждет первых гостей на завтраки. В течение дня предлагается основное меню и меню деловых обедов. Каждый вечер гостей ожидает обширная событийная афиша с выступлением артистов и диджеев, а также арт-встречи, гастрономические и винные дегустации», — сообщается на сайте холдинга «Центр гостеприимства».

В ресторане будет действовать два зала. В одном из них располагаются сцена и бар, в другом разместили детскую зону и кондитерскую. Как уточнила администрация ресторана, зал с детской планируют также использовать в организации семейных банкетов. Там же будут проводить мастер-классы и развлечения с аниматорами.

Ранее на этом месте располагалась пиццерия «Помидор», также входящая в холдинг «Центр гостеприимства». Заведение закрылось в мае 2024 года, однако два других филиала продолжают действовать на площади Революции и в Копейске. 

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В Челябинске на месте закрывшейся в мае пиццерии «Помидор» откроют ресторан «Ленина,81». В заведении будут проходить развлекательные программы, выступления артистов и арт-встречи. «К 8:00 зал уже ждет первых гостей на завтраки. В течение дня предлагается основное меню и меню деловых обедов. Каждый вечер гостей ожидает обширная событийная афиша с выступлением артистов и диджеев, а также арт-встречи, гастрономические и винные дегустации», — сообщается на сайте холдинга «Центр гостеприимства». В ресторане будет действовать два зала. В одном из них располагаются сцена и бар, в другом разместили детскую зону и кондитерскую. Как уточнила администрация ресторана, зал с детской планируют также использовать в организации семейных банкетов. Там же будут проводить мастер-классы и развлечения с аниматорами. Ранее на этом месте располагалась пиццерия «Помидор», также входящая в холдинг «Центр гостеприимства». Заведение закрылось в мае 2024 года, однако два других филиала продолжают действовать на площади Революции и в Копейске. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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