В Челябинске временно отключат Вечный огонь

В Челябинске 11 ноября на мемориале Вечный огонь пройдут профилактические работы, для чего его временно отключат. Огонь перенесут в лампаду.
«В понедельник, 11 ноября, на одном из главных мемориалов города — Вечном огне — проведут профилактику оборудования с отключением газоснабжения. На время работ огонь с мемориала перенесут на временную лампаду», — сообщили в пресс-службе городской администрации.
Челябинский мемориал Вечный огонь был зажжен к 20-летию Победы, 8 мая 1965 года. Он посвящен танкистам-добровольцам Челябинска и является объектом культурного наследия регионального значения.
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