В Челябинске временно отключат Вечный огонь

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Памятники с военной тематикой. Челябинск, скульптура, вечный огонь
Мемориал временно отключат на профилактику Фото:

В Челябинске 11 ноября на мемориале Вечный огонь пройдут профилактические работы, для чего его временно отключат. Огонь перенесут в лампаду.

«В понедельник, 11 ноября, на одном из главных мемориалов города — Вечном огне — проведут профилактику оборудования с отключением газоснабжения. На время работ огонь с мемориала перенесут на временную лампаду», — сообщили в пресс-службе городской администрации.

Челябинский мемориал Вечный огонь был зажжен к 20-летию Победы, 8 мая 1965 года. Он посвящен танкистам-добровольцам Челябинска и является объектом культурного наследия регионального значения.

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В Челябинске 11 ноября на мемориале Вечный огонь пройдут профилактические работы, для чего его временно отключат. Огонь перенесут в лампаду. «В понедельник, 11 ноября, на одном из главных мемориалов города — Вечном огне — проведут профилактику оборудования с отключением газоснабжения. На время работ огонь с мемориала перенесут на временную лампаду», — сообщили в пресс-службе городской администрации. Челябинский мемориал Вечный огонь был зажжен к 20-летию Победы, 8 мая 1965 года. Он посвящен танкистам-добровольцам Челябинска и является объектом культурного наследия регионального значения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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