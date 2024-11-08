В Челябинске временно отключат Вечный огонь

Мемориал временно отключат на профилактику Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске 11 ноября на мемориале Вечный огонь пройдут профилактические работы, для чего его временно отключат. Огонь перенесут в лампаду.

«В понедельник, 11 ноября, на одном из главных мемориалов города — Вечном огне — проведут профилактику оборудования с отключением газоснабжения. На время работ огонь с мемориала перенесут на временную лампаду», — сообщили в пресс-службе городской администрации.

Челябинский мемориал Вечный огонь был зажжен к 20-летию Победы, 8 мая 1965 года. Он посвящен танкистам-добровольцам Челябинска и является объектом культурного наследия регионального значения.