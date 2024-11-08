В Екатеринбурге скончался почетный гражданин, советский депутат Калинин. Фото

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Калинин скончался 8 ноября
Калинин скончался 8 ноября Фото:

В Екатеринбурге 8 ноября на 89-м году жизни скончался почетный гражданин города Виталий Калинин, прошедший путь от колхозника до машиниста завалочной машины на Верх-Исетском заводе и выдающегося общественного деятеля. Об этом рассказали в пресс-службе горадминистрации.

«Скорбим. Ушел из жизни почетный гражданин Екатеринбурга — Калинин Виталий Александрович», — следует из сообщения.

Калинин был не только мастером своего дела, но и активным участником общественной жизни. «Виталий Александрович принадлежал к той когорте людей, которых называют мастерами своего дела. Ему были присущи такие качества, как требовательность к себе и окружающим, отзывчивость и чуткость, умение вкладывать в работу частицу своего сердца и души», — отмечают коллеги. Его вклад в развитие промышленности и культуры был высоко оценен на всех уровнях.

Калинин активно участвовал в законодательной деятельности, будучи депутатом Верховного Совета СССР с 1976 года. За свои достижения был награжден высокими государственными наградами, включая ордена Ленина, Трудовой Славы и Трудового Красного Знамени, а также звание Героя Социалистического Труда.

В 1986 году Калинина отметили званием почетного гражданина Екатеринбурга
В 1986 году Калинина отметили званием почетного гражданина Екатеринбурга
Фото:

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В Екатеринбурге 8 ноября на 89-м году жизни скончался почетный гражданин города Виталий Калинин, прошедший путь от колхозника до машиниста завалочной машины на Верх-Исетском заводе и выдающегося общественного деятеля. Об этом рассказали в пресс-службе горадминистрации. «Скорбим. Ушел из жизни почетный гражданин Екатеринбурга — Калинин Виталий Александрович», — следует из сообщения. Калинин был не только мастером своего дела, но и активным участником общественной жизни. «Виталий Александрович принадлежал к той когорте людей, которых называют мастерами своего дела. Ему были присущи такие качества, как требовательность к себе и окружающим, отзывчивость и чуткость, умение вкладывать в работу частицу своего сердца и души», — отмечают коллеги. Его вклад в развитие промышленности и культуры был высоко оценен на всех уровнях. Калинин активно участвовал в законодательной деятельности, будучи депутатом Верховного Совета СССР с 1976 года. За свои достижения был награжден высокими государственными наградами, включая ордена Ленина, Трудовой Славы и Трудового Красного Знамени, а также звание Героя Социалистического Труда.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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