В Екатеринбурге 8 ноября на 89-м году жизни скончался почетный гражданин города Виталий Калинин, прошедший путь от колхозника до машиниста завалочной машины на Верх-Исетском заводе и выдающегося общественного деятеля. Об этом рассказали в пресс-службе горадминистрации.
«Скорбим. Ушел из жизни почетный гражданин Екатеринбурга — Калинин Виталий Александрович», — следует из сообщения.
Калинин был не только мастером своего дела, но и активным участником общественной жизни. «Виталий Александрович принадлежал к той когорте людей, которых называют мастерами своего дела. Ему были присущи такие качества, как требовательность к себе и окружающим, отзывчивость и чуткость, умение вкладывать в работу частицу своего сердца и души», — отмечают коллеги. Его вклад в развитие промышленности и культуры был высоко оценен на всех уровнях.
Калинин активно участвовал в законодательной деятельности, будучи депутатом Верховного Совета СССР с 1976 года. За свои достижения был награжден высокими государственными наградами, включая ордена Ленина, Трудовой Славы и Трудового Красного Знамени, а также звание Героя Социалистического Труда.
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