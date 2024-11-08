08 ноября 2024

Штормовой ветер и метели придут в Свердловскую область

МЧС: в Свердловской области 10 ноября ожидается ветер с порывами до 20 м/с
© Служба новостей «URA.RU»
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МЧС рекомендует воздержатся от прогулок и поездок из-за непогоды
МЧС рекомендует воздержатся от прогулок и поездок из-за непогоды Фото:

В Свердловской области 10 ноября ожидается шквальный ветер с порывами до 20 метров в секунду и метели. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.

«Внимание! 10 ноября местами в Свердловской области ожидаются ветер с порывами до 20 м/с , метели. Будьте бдительны!» — говорится на сайте МЧС.

Спасатели призывают свердловчан не ездить на машине, быть внимательными и стараться передвигаться как можно дальше от легких построек, зданий, мостов и линий электропередач. Также стоит быть осторожными около ремонтируемых зданий.

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В Свердловской области 10 ноября ожидается шквальный ветер с порывами до 20 метров в секунду и метели. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС. «Внимание! 10 ноября местами в Свердловской области ожидаются ветер с порывами до 20 м/с , метели. Будьте бдительны!» — говорится на сайте МЧС. Спасатели призывают свердловчан не ездить на машине, быть внимательными и стараться передвигаться как можно дальше от легких построек, зданий, мостов и линий электропередач. Также стоит быть осторожными около ремонтируемых зданий.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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