Штормовой ветер и метели придут в Свердловскую область

МЧС рекомендует воздержатся от прогулок и поездок из-за непогоды
В Свердловской области 10 ноября ожидается шквальный ветер с порывами до 20 метров в секунду и метели. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.
«Внимание! 10 ноября местами в Свердловской области ожидаются ветер с порывами до 20 м/с , метели. Будьте бдительны!» — говорится на сайте МЧС.
Спасатели призывают свердловчан не ездить на машине, быть внимательными и стараться передвигаться как можно дальше от легких построек, зданий, мостов и линий электропередач. Также стоит быть осторожными около ремонтируемых зданий.
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