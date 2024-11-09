09 ноября 2024

Жители Верещагино Пермского края остались без воды

© Служба новостей «URA.RU»
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Воду отключили из-за повреждений линии электропередач
Воду отключили из-за повреждений линии электропередач Фото:

На территории города Верещагино Пермского края утром 10 ноября отключили водоснабжение из-за повреждения линии электропередач. Об этом сообщается в официальном сообществе Верещагинского городского округа «ВКонтакте».

«Сильные порывы ветра опрокинули деревья на линии электропередач. В связи с отсутствием электроэнергии на станции первого подъема отключено водоснабжение. Бригада электросетей проводит поиск по поврежденного участка», — сказано в сообщении.

Уточняется, что на третьем и четвертом фидере 10 кВ, произошли падения высокоствольных деревьев, предварительное время устранения до 18:00. Также, чтобы запитать систему, Водоканалу потребуется еще примерно два часа. В данный момент бригада МРСК производит работы по ликвидации аварии. 

Ранее URA.RU сообщало о введении режима повышенной готовности на территории Пермского края в связи с ухудшением погодных условий. Под особым контролем находятся территории в Березниковско-Соликамском энергоузле», предупредили в «Россети Урал».

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На территории города Верещагино Пермского края утром 10 ноября отключили водоснабжение из-за повреждения линии электропередач. Об этом сообщается в официальном сообществе Верещагинского городского округа «ВКонтакте». «Сильные порывы ветра опрокинули деревья на линии электропередач. В связи с отсутствием электроэнергии на станции первого подъема отключено водоснабжение. Бригада электросетей проводит поиск по поврежденного участка», — сказано в сообщении. Уточняется, что на третьем и четвертом фидере 10 кВ, произошли падения высокоствольных деревьев, предварительное время устранения до 18:00. Также, чтобы запитать систему, Водоканалу потребуется еще примерно два часа. В данный момент бригада МРСК производит работы по ликвидации аварии.  Ранее URA.RU сообщало о введении режима повышенной готовности на территории Пермского края в связи с ухудшением погодных условий. Под особым контролем находятся территории в Березниковско-Соликамском энергоузле», предупредили в «Россети Урал».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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