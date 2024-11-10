Профессор Пермского медуниверситета Корягина: спецлекарства от Коксаки нет

Специального лекарства от вируса Коксаки, который обеспокоил россиян, нет. Об этом рассказала профессор Пермского медицинского университета Наталья Корягина. По ее словам, медикам приходится бороться с симптомами заболевания.
«Вирус Коксаки имеет свою специфику и отличается от других ОРВИ. Специфических лекарств от него нет, применяется симптоматическое лечение», — пишет доктор медицинских наук в социальных сетях.
Корягина отмечает, что обычный человек в течение жизни переносит болезнь до 10 раз. У половины она протекает бессимптомно. Чтобы снизить вероятность заболевания стоит чаще мыть руки, а пить только бутилированную, либо кипяченную воду.
Ранее начальник отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Пермскому краю Евгений Смирнов говорил, что в регионе в 2024 году было зафиксировано несколько видов вируса Коксаки, но резкого подъема заболеваемости нет. Заболеваемость носит сезонный характер, подчеркивал он. До этого СМИ сообщали, что десятки туристов из России заразились вирусом Коксаки в Турции. В Московской, Владимирской и Ростовской областях его обнаружили в детских садах и школах. Между тем, 9 ноября руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России не зафиксированы случаи распространения инфекции, вызванной вирусом Коксаки.
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