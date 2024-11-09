Роспотребнадзор заявил об отсутствии вируса Коксаки в РФ

В РФ не зафиксированы случаи распространения инфекции, вызванной вирусом Коксаки. Об этом сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова в ходе первой министерской конференции партнерского форума Россия — Африка.
«На сегодняшний день рисков распространения энтеровирусной инфекции в Российской Федерации, включая вирус Коксаки, нет», — передает ТАСС заявление Поповой. Она добавила, что вспышка вируса Коксаки произошла летом 2017 года. На текущий момент подъем заражений прекратился.
В 2024 году был зафиксирован незначительный рост случаев энтеровирусной инфекции, вызванной Коксаки, отметила Попова. Однако к середине сентября он прекратился. На данный момент активных или массовых очагов вируса не обнаружено.
Ранее telegram-канал департамента здравоохранения столицы сообщил, что в Москве выявили единичные случаи заражения Коксаки, передает «360.ru». Главный детский инфекционист столицы Людмила Мазанкова рассказала, что многие дети переносят эту инфекционную болезнь без каких-либо симптомов. Однако у некоторых несовершеннолетних наблюдались повышенная температура, общее недомогание и специфическая сыпь, которая появлялась на коже рук и ног, а также на слизистой оболочке рта.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.