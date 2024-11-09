Роспотребнадзор заявил об отсутствии вируса Коксаки в РФ

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Вспышка Косаки наблюдалась летом 2017 года
Вспышка Косаки наблюдалась летом 2017 года Фото:

В РФ не зафиксированы случаи распространения инфекции, вызванной вирусом Коксаки. Об этом сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова в ходе первой министерской конференции партнерского форума Россия — Африка.

«На сегодняшний день рисков распространения энтеровирусной инфекции в Российской Федерации, включая вирус Коксаки, нет», — передает ТАСС заявление Поповой. Она добавила, что вспышка вируса Коксаки произошла летом 2017 года. На текущий момент подъем заражений прекратился.

В 2024 году был зафиксирован незначительный рост случаев энтеровирусной инфекции, вызванной Коксаки, отметила Попова. Однако к середине сентября он прекратился. На данный момент активных или массовых очагов вируса не обнаружено.

Ранее telegram-канал департамента здравоохранения столицы сообщил, что в Москве выявили единичные случаи заражения Коксаки, передает «360.ru». Главный детский инфекционист столицы Людмила Мазанкова рассказала, что многие дети переносят эту инфекционную болезнь без каких-либо симптомов. Однако у некоторых несовершеннолетних наблюдались повышенная температура, общее недомогание и специфическая сыпь, которая появлялась на коже рук и ног, а также на слизистой оболочке рта.

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В РФ не зафиксированы случаи распространения инфекции, вызванной вирусом Коксаки. Об этом сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова в ходе первой министерской конференции партнерского форума Россия — Африка. «На сегодняшний день рисков распространения энтеровирусной инфекции в Российской Федерации, включая вирус Коксаки, нет», — передает ТАСС заявление Поповой. Она добавила, что вспышка вируса Коксаки произошла летом 2017 года. На текущий момент подъем заражений прекратился. В 2024 году был зафиксирован незначительный рост случаев энтеровирусной инфекции, вызванной Коксаки, отметила Попова. Однако к середине сентября он прекратился. На данный момент активных или массовых очагов вируса не обнаружено. Ранее telegram-канал департамента здравоохранения столицы сообщил, что в Москве выявили единичные случаи заражения Коксаки, передает «360.ru». Главный детский инфекционист столицы Людмила Мазанкова рассказала, что многие дети переносят эту инфекционную болезнь без каких-либо симптомов. Однако у некоторых несовершеннолетних наблюдались повышенная температура, общее недомогание и специфическая сыпь, которая появлялась на коже рук и ног, а также на слизистой оболочке рта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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