Пермский театр оперы и балета ввел новый способ борьбы с подделкой билетов

Пермская опера запустила сервис проверки подлинности билетов
© Служба новостей «URA.RU»
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Проверить подлинность билетов можно онлайн
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Пермский театр оперы и балета ввел новый сервис — зрители могут проверить онлайн подлинность своих билетов. Театр пошел на такой шаг из-за участившихся случаев мошенничества.

«Мы постоянно просим вас не покупать билеты в театр с рук — из-за риска их подделки. Однако случаи, когда кто-то таким образом портит себе вечер, участились. Запускаем сервис проверки билетов», — сообщает театр в Telegram.

Чтобы проверить подлинность билета, нужно отправить его фото со штрихкодом или номер заказа, имя покупателя, событие и дату на электронную почту proverka@permopera.ru. Проверить таким образом сотрудники Пермской оперы смогут только билеты, купленные на сайте театра. Поэтому настоятельно советуют приобретать их в официальных местах продажи, а не у частных лиц.

Проблема поддельных билетов существует в пермских театрах не первый год. По мере приближения декабря и новогодних спектаклей, активность мошенников возрастет, отмечают в театре оперы и балета. Обычно мошенники предлагают попасть на очень популярные постановки, например, балет «Щелкунчик»

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Пермский театр оперы и балета ввел новый сервис — зрители могут проверить онлайн подлинность своих билетов. Театр пошел на такой шаг из-за участившихся случаев мошенничества. «Мы постоянно просим вас не покупать билеты в театр с рук — из-за риска их подделки. Однако случаи, когда кто-то таким образом портит себе вечер, участились. Запускаем сервис проверки билетов», — сообщает театр в Telegram. Чтобы проверить подлинность билета, нужно отправить его фото со штрихкодом или номер заказа, имя покупателя, событие и дату на электронную почту proverka@permopera.ru. Проверить таким образом сотрудники Пермской оперы смогут только билеты, купленные на сайте театра. Поэтому настоятельно советуют приобретать их в официальных местах продажи, а не у частных лиц. Проблема поддельных билетов существует в пермских театрах не первый год. По мере приближения декабря и новогодних спектаклей, активность мошенников возрастет, отмечают в театре оперы и балета. Обычно мошенники предлагают попасть на очень популярные постановки, например, балет «Щелкунчик». 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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