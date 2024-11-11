Пермский театр оперы и балета ввел новый способ борьбы с подделкой билетов

Пермский театр оперы и балета ввел новый сервис — зрители могут проверить онлайн подлинность своих билетов. Театр пошел на такой шаг из-за участившихся случаев мошенничества.
«Мы постоянно просим вас не покупать билеты в театр с рук — из-за риска их подделки. Однако случаи, когда кто-то таким образом портит себе вечер, участились. Запускаем сервис проверки билетов», — сообщает театр в Telegram.
Чтобы проверить подлинность билета, нужно отправить его фото со штрихкодом или номер заказа, имя покупателя, событие и дату на электронную почту proverka@permopera.ru. Проверить таким образом сотрудники Пермской оперы смогут только билеты, купленные на сайте театра. Поэтому настоятельно советуют приобретать их в официальных местах продажи, а не у частных лиц.
Проблема поддельных билетов существует в пермских театрах не первый год. По мере приближения декабря и новогодних спектаклей, активность мошенников возрастет, отмечают в театре оперы и балета. Обычно мошенники предлагают попасть на очень популярные постановки, например, балет «Щелкунчик».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!