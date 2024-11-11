Власти раскрыли, сколько простоит ТЦ «Дирижабль» в Екатеринбурге

Торговый центр «Дирижабль» проработает в Екатеринбурге еще как минимум три-четыре года. Об этом заявил глава Чкаловского района Евгений Шипицын.
«Мы разговаривали с представителем собственника о том, какие у них планы по демонтажу и какой проект строительства. Нам пока ответили, что решение еще не принято и перспектив, думаю, на три-четыре года никаких нет», — передает E1.ru слова чиновника.
Несмотря на то, что власти пока не намерены сносить объект, планы по развитию этого участка уже есть. Ранее URA.RU писало, что на месте ТЦ будут вводить жилье. По словам замдиректора департамента потребрынка мэрии Максима Афанасьева, на данный момент принимается точное решение. При этом строительная компания «Атлас Девелопмент» подтвердила ранее озвученные планы на реконструкцию «Дирижабля». Опровергнув тем самым заявление статусного чиновника.
Летом там проводили работы по оценке градостроительной территории. Вице-мэр Рустам Галямов подписал распоряжение о подготовке проекта планировки и межевания территории в районе «Дирижабля», в границах улиц Юлиуса Фучика — Белинского — Академика Шварца — 8 Марта. Заниматься участком будет муниципальное бюджетное учреждение «Мастерская генерального плана». Торговый центр построили в 2000 году.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!