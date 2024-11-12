В Челябинске отменили «Хулиганов» с Павлом Деревянко

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Открытие международного фестиваля дебютного кино «Одна шестая». Екатеринбург, деревянко павел
Запланированную в Челябинске комедию с Павлом Деревянко отменили Фото:

Анонсированную на 28 ноября 2024 года в Челябинске музыкальную комедию «Хулиганы» с участием известного актера Павла Деревянко отменили. Тем, кто приобрел билеты на мероприятие, организаторы принесли извинения. Соответствующая информация появилась на интернет-площадке бронирования.

«Эксцентричная музкомедия „Хулиганы“ с Павлом Деревянко и Борисом Андриановым, запланированная на 28 ноября на площадке МТС Live Холл в Челябинске, отменена. Приносим извинения за причиненные неудобства», — сообщается на сайте «Кассы.ру». Причины отмены не уточняются.

Представление с участием Деревянко и Андрианова было аносировано как «яркий дуэт мастеров, блистательно соединяющий актерское ремесло с исполнением музыкальных фрагментов от Баха до Чижика-Пыжика». В основу спектакля легли рассказы сатириков Аркадия Аверченко и Надежды Тэффи.

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Анонсированную на 28 ноября 2024 года в Челябинске музыкальную комедию «Хулиганы» с участием известного актера Павла Деревянко отменили. Тем, кто приобрел билеты на мероприятие, организаторы принесли извинения. Соответствующая информация появилась на интернет-площадке бронирования. «Эксцентричная музкомедия „Хулиганы“ с Павлом Деревянко и Борисом Андриановым, запланированная на 28 ноября на площадке МТС Live Холл в Челябинске, отменена. Приносим извинения за причиненные неудобства», — сообщается на сайте «Кассы.ру». Причины отмены не уточняются. Представление с участием Деревянко и Андрианова было аносировано как «яркий дуэт мастеров, блистательно соединяющий актерское ремесло с исполнением музыкальных фрагментов от Баха до Чижика-Пыжика». В основу спектакля легли рассказы сатириков Аркадия Аверченко и Надежды Тэффи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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