В Челябинске отменили «Хулиганов» с Павлом Деревянко

Анонсированную на 28 ноября 2024 года в Челябинске музыкальную комедию «Хулиганы» с участием известного актера Павла Деревянко отменили. Тем, кто приобрел билеты на мероприятие, организаторы принесли извинения. Соответствующая информация появилась на интернет-площадке бронирования.
«Эксцентричная музкомедия „Хулиганы“ с Павлом Деревянко и Борисом Андриановым, запланированная на 28 ноября на площадке МТС Live Холл в Челябинске, отменена. Приносим извинения за причиненные неудобства», — сообщается на сайте «Кассы.ру». Причины отмены не уточняются.
Представление с участием Деревянко и Андрианова было аносировано как «яркий дуэт мастеров, блистательно соединяющий актерское ремесло с исполнением музыкальных фрагментов от Баха до Чижика-Пыжика». В основу спектакля легли рассказы сатириков Аркадия Аверченко и Надежды Тэффи.
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