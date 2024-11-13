Озвучено, кто из свердловчан был самым богатым в октябре

В Свердловской области зарплаты в сфере грузоперевозок достигли 107 тысяч

13 ноября 2024 в 14:16 Размер текста - 17 +

Зарплаты в сфере грузоперевозок выросли на 11% за год Фото: Анна Майорова © URA.RU В Свердловской области специалисты по грузоперевозкам и логистике стали самыми высокооплачиваемыми в октябре. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Авито Работы». «Кандидатам на вакансии в сфере доставки, логистики и грузоперевозок в среднем предлагали 107,1 тысячи рублей. За год зарплата для этих специалистов выросла на 11%», — говорится в релизе. Для строителей промышленных и инфраструктурных объектов заработные платы выросли на 26% и составили 94,9 тысячи рублей. А специалистам транспортного машиностроения компании готовы платить 88,5 тысячи рублей в среднем (+17%). Чтобы привлекать профессионалов, организации предлагают конкурентные зарплаты, а также бонусы, такие как оплата питания, проезд от дома до места работы и ДМС. В аналитике отмечается, что число вакансий с предложением от работодателя возместить транспортные расходы, стало больше на 64%. «Увеличилось и количество предложений по работе с добровольным медицинским страхованием — эту льготу в III квартале 2024 года предлагали на 51% чаще, чем в 2025 году. Число вакансий с дополнительными бонусами для сотрудников выросло на 71% при сравнении год к году», — резюмировал директор по развитию «Авито Работы» Роман Губанов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Свердловской области специалисты по грузоперевозкам и логистике стали самыми высокооплачиваемыми в октябре. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Авито Работы». «Кандидатам на вакансии в сфере доставки, логистики и грузоперевозок в среднем предлагали 107,1 тысячи рублей. За год зарплата для этих специалистов выросла на 11%», — говорится в релизе. Для строителей промышленных и инфраструктурных объектов заработные платы выросли на 26% и составили 94,9 тысячи рублей. А специалистам транспортного машиностроения компании готовы платить 88,5 тысячи рублей в среднем (+17%). Чтобы привлекать профессионалов, организации предлагают конкурентные зарплаты, а также бонусы, такие как оплата питания, проезд от дома до места работы и ДМС. В аналитике отмечается, что число вакансий с предложением от работодателя возместить транспортные расходы, стало больше на 64%. «Увеличилось и количество предложений по работе с добровольным медицинским страхованием — эту льготу в III квартале 2024 года предлагали на 51% чаще, чем в 2025 году. Число вакансий с дополнительными бонусами для сотрудников выросло на 71% при сравнении год к году», — резюмировал директор по развитию «Авито Работы» Роман Губанов.