На ЧЭМК открыли столовые на уровне городских кафе Челябинска

На Челябинском электрометаллургическом комбинате (ЧЭМК) открыли три столовые для рабочих, по уровню соответствующие городским кафе Челябинска. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе предприятия.
«На Челябинском электрометаллургическом комбинате реализуется большая программа ремонта столовых. Первые три столовые с новым оборудованием, сервисом и широким ассортиментом представленных блюд открылись 12 ноября. Внутреннее убранство соответствует уровню городских кафе Челябинска, при этом средний чек не превышает 260 рублей», — сообщили в пресс-службе.
При этом ЧЭМК ежедневно выплачивает своим сотрудникам по 150 рублей, которые будут автоматически вычитаться из стоимости покупки в столовой. При 12-часовом рабочем дне дотация увеличивается до 200 рублей, при 22-часовом в сутки на питание выплачивается 300 рублей. На эти цели предприятие выделяет порядка 200 миллионов рублей в год.
«Впервые за много лет на комбинате проведен ремонт административно-бытовых помещений, раздевалок и душевых. Внедрена система полисов добровольного медицинского страхования. К проходной ЧЭМК работников доставляют автобусные спецрейсы. Пришло время позаботиться и о питании трудового человека, оно будет максимально качественным, разнообразным и с учетом ежедневной компенсации недорогим для потребителя», — заявил на церемонии открытия новых столовых генеральный директор ЧЭМК Анатолий Бровко.
В феврале ЧЭМК после национализации перешел в руки государства. Инициатором процесса выступила Генпрокуратура РФ. Причинами названы нарушения, допущенные в ходе приватизации компании. В судах продолжаются споры с бывшими владельцами предприятия, семьей Антиповых. Также государственными стали активы агрохолдинга «Ариант» семьи Аристовых, которая до 2020 года выступала партнером по бизнесу ЧЭМК.
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