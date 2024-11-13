Центр Екатеринбурга перекроют на несколько часов. Карта

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Передача машин скорой помощи от Фонда святой Екатерины екатеринбургским медикам. Екатеринбург, заграждение, перекрытие, дпс
Движение ограничат по двум улицам Фото:

Центральные улицы Екатеринбурга 1 декабря перекроют на время проведения полумарафона «Европа-Азия». Движение будет ограничено в течение пяти часов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии.

«С 08:00 до 13:00 движение будет закрыто: по улице Царской, от Николая Никонова до Первомайской, а также по улице Дзержинского, от Царской до Горького», — следует из сообщения. Закрытые участки получится объехать по улице Карла Либкнехта — проспекту Ленина.

Отмечается, что в забеге примут участие порядка 1,5 тысячи горожан. Городские власти призвали автомобилистов быть внимательными и продумывать маршрут движения заранее.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Центральные улицы Екатеринбурга 1 декабря перекроют на время проведения полумарафона «Европа-Азия». Движение будет ограничено в течение пяти часов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии. «С 08:00 до 13:00 движение будет закрыто: по улице Царской, от Николая Никонова до Первомайской, а также по улице Дзержинского, от Царской до Горького», — следует из сообщения. Закрытые участки получится объехать по улице Карла Либкнехта — проспекту Ленина. Отмечается, что в забеге примут участие порядка 1,5 тысячи горожан. Городские власти призвали автомобилистов быть внимательными и продумывать маршрут движения заранее.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...