Центральные улицы Екатеринбурга 1 декабря перекроют на время проведения полумарафона «Европа-Азия». Движение будет ограничено в течение пяти часов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии.
«С 08:00 до 13:00 движение будет закрыто: по улице Царской, от Николая Никонова до Первомайской, а также по улице Дзержинского, от Царской до Горького», — следует из сообщения. Закрытые участки получится объехать по улице Карла Либкнехта — проспекту Ленина.
Отмечается, что в забеге примут участие порядка 1,5 тысячи горожан. Городские власти призвали автомобилистов быть внимательными и продумывать маршрут движения заранее.
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