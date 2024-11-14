Кальянная «Дуть», недавно открывшаяся в Сургуте (ХМАО), сместила в топе городских баров «Две пинты». По данным сервиса 2ГИС, сургутяне дали высокую оценку новому заведению.
«„Дуть“ — пространство для встреч с друзьями, свиданий, деловых переговоров и просто место, где можно побыть наедине с самим собой», — следует из описания кальянной на 2ГИС. Пользователи сервиса оценили «Дуть» на 4,9 балла из пяти возможных.
Между тем, одним из популярных питейных заведений в Сургуте считается «Две пинты». На момент публикации он занимает второе место с оценкой 4,7 балла в рейтинге топовых баров по отзывам гостей.
В тройке лучших баров Сургута по версии 2ГИС — «Три пинты». В заведении показывают по телевизору прямые спортивные трансляции, что привлекает местных.
Ранее URA.RU рассказывало про сургутских барменов, которые придумали рецепт для коктейля с помощью нейросети. Напиток получил название «Нефтегазовый Сургут».
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