Новая кальянная в Сургуте сместила популярный бар в топе городских заведений

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Сургутяне дали высокую оценку новой кальянной «Дуть»
Сургутяне дали высокую оценку новой кальянной «Дуть» Фото:

Кальянная «Дуть», недавно открывшаяся в Сургуте (ХМАО), сместила в топе городских баров «Две пинты». По данным сервиса 2ГИС, сургутяне дали высокую оценку новому заведению.

«„Дуть“ — пространство для встреч с друзьями, свиданий, деловых переговоров и просто место, где можно побыть наедине с самим собой», — следует из описания кальянной на 2ГИС. Пользователи сервиса оценили «Дуть» на 4,9 балла из пяти возможных.

Между тем, одним из популярных питейных заведений в Сургуте считается «Две пинты». На момент публикации он занимает второе место с оценкой 4,7 балла в рейтинге топовых баров по отзывам гостей.

В тройке лучших баров Сургута по версии 2ГИС — «Три пинты». В заведении показывают по телевизору прямые спортивные трансляции, что привлекает местных.

Ранее URA.RU рассказывало про сургутских барменов, которые придумали рецепт для коктейля с помощью нейросети. Напиток получил название «Нефтегазовый Сургут».

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Кальянная «Дуть», недавно открывшаяся в Сургуте (ХМАО), сместила в топе городских баров «Две пинты». По данным сервиса 2ГИС, сургутяне дали высокую оценку новому заведению. «„Дуть“ — пространство для встреч с друзьями, свиданий, деловых переговоров и просто место, где можно побыть наедине с самим собой», — следует из описания кальянной на 2ГИС. Пользователи сервиса оценили «Дуть» на 4,9 балла из пяти возможных. Между тем, одним из популярных питейных заведений в Сургуте считается «Две пинты». На момент публикации он занимает второе место с оценкой 4,7 балла в рейтинге топовых баров по отзывам гостей. В тройке лучших баров Сургута по версии 2ГИС — «Три пинты». В заведении показывают по телевизору прямые спортивные трансляции, что привлекает местных. Ранее URA.RU рассказывало про сургутских барменов, которые придумали рецепт для коктейля с помощью нейросети. Напиток получил название «Нефтегазовый Сургут».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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