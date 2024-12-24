Главе управления культуры Нижневартовска (ХМАО) Елене Шипициной прочат отставку. Источники в политическом истеблишменте сообщил URA.RU, что чиновница, которая вошла в окружной кадровый резерв и вступила в должность, будучи замешанной в криминальном скандале на своей прежней работе, ушла в отпуск с последующим увольнением.
«Шипицина покидает пост после очередного скандала. В ходе разборок с родителями ученицы детской школы искусств выяснилось, что одна из педагогов сопровождала детей в Суздаль, официально при этом находясь в отпуске. К Шипициной и так достаточно претензий — много недовольных было из-за жалоб на главный городской фестиваль „Самотлорские ночи“, накалившихся отношений между двумя дворцами искусств и обиженных националов, которых убрали из сценария на день рождения Югры в 2023 году. Но история с поездкой в Суздаль стала последней каплей, поскольку ей занимаются силовики», — отмечает инсайдер.
Чиновница возглавила управление культуры Нижневартовска в сентябре 2023 года. До этого Шипицина шесть лет возглавляла омскую школу искусств, но внезапно уволилась, сменила фамилию и переехала на север. Выяснилось, что в Омске она фигурировала в расследовании уголовного дела о мошенничестве — подрядчик завышал стоимость капремонта в ДШИ, а Шипицина (ранее Михейкина) подписывала акты приема работ. Перед назначением на должность она пробовалась на пост директора депкультуры ХМАО и вошла в кадровый резерв, но проиграла конкурс.
Шипицина в телефонной беседе с журналистом агентства не ответила на вопрос о грядущей отставке. «Никаких комментариев не будет», — заявила чиновница.
В пресс-службу мэрии Нижневартовска направлен запрос. Ответ ожидается.
Ранее URA.RU писало, что мэрия Нижневартовска Шиина должность начальника управления культуры бывшего директора школы искусств № 20 из Омска, которая была замешана в громком криминальном скандале. На сайте прокуратуры Омска указано, что подрядчик ООО «Феникс» поставил более дешевые светильники вместо дорогих, а директор подписала акт приема-передачи, в августе 2022 года возбуждено уголовное дело о мошенничестве.
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