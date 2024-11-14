Поезд Деда Мороза приедет в Челябинск 22 декабря

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Продажа билетов пока не открыта в Челябинской области
Продажа билетов пока не открыта в Челябинской области Фото:

Поезд Деда Мороза приедет в Челябинскую область 22–23 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе Российских железных дорог (РЖД).

«Поезд Деда Мороза придете в Челябинск 22 декабря, Карталы и Магнитогорск — 23 декабря. В Карталах анимационная программа пройдет на сцене поезда. Вход свободный», — указано на сайте проекта РЖД. Продажи билетов на остановки в Челябинске и Магнитогорске еще не открыты. 

Куда поедет поезд Деда Мороза в 2024 году и как на него попасть, сообщало ранее URA.RU. В этом сезоне новогодний состав проедет почти 30 000 километров, пересекая множество часовых поясов и климатических зон.

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Поезд Деда Мороза приедет в Челябинскую область 22–23 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе Российских железных дорог (РЖД). «Поезд Деда Мороза придете в Челябинск 22 декабря, Карталы и Магнитогорск — 23 декабря. В Карталах анимационная программа пройдет на сцене поезда. Вход свободный», — указано на сайте проекта РЖД. Продажи билетов на остановки в Челябинске и Магнитогорске еще не открыты.  Куда поедет поезд Деда Мороза в 2024 году и как на него попасть, сообщало ранее URA.RU. В этом сезоне новогодний состав проедет почти 30 000 километров, пересекая множество часовых поясов и климатических зон.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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