Поезд Деда Мороза приедет в Челябинск 22 декабря

Поезд Деда Мороза приедет в Челябинскую область 22–23 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе Российских железных дорог (РЖД).
«Поезд Деда Мороза придете в Челябинск 22 декабря, Карталы и Магнитогорск — 23 декабря. В Карталах анимационная программа пройдет на сцене поезда. Вход свободный», — указано на сайте проекта РЖД. Продажи билетов на остановки в Челябинске и Магнитогорске еще не открыты.
Куда поедет поезд Деда Мороза в 2024 году и как на него попасть, сообщало ранее URA.RU. В этом сезоне новогодний состав проедет почти 30 000 километров, пересекая множество часовых поясов и климатических зон.
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