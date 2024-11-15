Сотрудники военкомата в Петербурге заключали фиктивные контракты на СВО

В Санкт-Петербурге полицейские выявили схему мошенничества, по которой сотрудники военкоматов заключали фиктивные контракты «мертвых душ» о прохождении службы на СВО. Таким образом из бюджета энергосбытовой компании был похищен один миллион рублей, сообщила местная полиция.
«Сотрудники Управления экономической полиции петербургского Главка совместно со следователями ГСУ ГУ МВД России и специалистами Росфинмониторинга пресекли деятельность организованной группы, похищавшей деньги из бюджета энергосбытовой компании путем трудоустройства „мертвых душ“ и заключения от их имени фиктивных контрактов на прохождение военной службы», — говорится в telegram-канале петербургской полиции. В результате этой мошеннической схемы у компании был похищен один миллион рублей.
Согласно полученным оперативниками данным, 51-летний помощник военного комиссара вместе с 38-летней женой занимались поиском людей для последующего фиктивного трудоустройства в энергосбытовой компании. В этом им помогала 41-летняя сотрудница кадрового отдела данных предприятий. После трудоустройства от имени этих лиц заключались фиктивные контракты с Минобороны РФ о службе и участии в спецоперации. Такие «работники» получали право на ежемесячные выплаты в размере 50 тысяч рублей и единовременную выплату в 500 тысяч рублей, которые присваивались злоумышленниками.
На данный момент выявлено два фиктивно трудоустроенных гражданина. Следствие предполагает, что число пострадавших может быть больше. Кроме того, в ходе расследования в жилищах и на рабочих местах подозреваемых были проведены обыски, в результате которых была изъята документация, включая трудовые договоры, приказы о выплатах и платежные поручения. ГСУ ГУ МВД России возбудило уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ, предусматривающей ответственность за мошенничество. Отмечается, что супружеская пара была задержана на основании статьи 91 УПК РФ. Продолжается дальнейшее расследование уголовного дела.
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