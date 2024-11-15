Бывшие курганские музыканты едва не сорвали свое выступление на концерте в Кремле. Видео

Музыканты бывшей курганской группы «Интервал» выступили на концерте в Кремле
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Музыканты выступили в государственном Кремлевском дворце
Музыканты выступили в государственном Кремлевском дворце Фото:

Музыканты студии «Интервал», которая была создана в Кургане, попали в курьезную ситуацию и чуть не опоздали на выступление в государственном Кремлевском дворце. Об этом URA.RU рассказал руководитель творческого коллектива Александр Курапов. В настоящее время студия работает в Тюмени.

«Ребята из студии „Интервал“ чуть не опоздали на выступление, перепутав время отъезда от гостиницы из Измайлово в Кремль. Собирались на час позже, но „ангел-хранитель“ вовремя подсказал, что надо еще раз глянуть в график отъезда. Нам повезло — успели на легендарный концерт и выступили на сцене, где, в том числе пели Лариса Долина и Дмитрий Дюжев», — сообщил агентству Курапов.

По словам руководителя студии, концерт в Кремлевском дворце был очень ярким. В шеститысячном зале был аншлаг. А уже 16 ноября студия «Интервал» порадует земляков своим творчеством в родном Кургане во Дворце культуры железнодорожников (ДКЖ) в 17 часов, отметил Курапов.

Он добавил, что музыкальный коллектив базировался в Кургане с 1992 по 2009 год. После переезда в Тюмень руководителями студии было воспитано не одно поколение классных музыкантов, которые следуют лучшим традициям курганского «Интервала». Это — «живой звук», трепетное отношение к подбору репертуара, и конечно свои фирменные аранжировки песен, пояснил Курапов. О творческом пути студии можно подробнее узнать на их странице в соцсети «ВКонтакте». 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Курганистан» — у нас всегда свежие события Кургана и Курганской области. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Музыканты студии «Интервал», которая была создана в Кургане, попали в курьезную ситуацию и чуть не опоздали на выступление в государственном Кремлевском дворце. Об этом URA.RU рассказал руководитель творческого коллектива Александр Курапов. В настоящее время студия работает в Тюмени. «Ребята из студии „Интервал“ чуть не опоздали на выступление, перепутав время отъезда от гостиницы из Измайлово в Кремль. Собирались на час позже, но „ангел-хранитель“ вовремя подсказал, что надо еще раз глянуть в график отъезда. Нам повезло — успели на легендарный концерт и выступили на сцене, где, в том числе пели Лариса Долина и Дмитрий Дюжев», — сообщил агентству Курапов. По словам руководителя студии, концерт в Кремлевском дворце был очень ярким. В шеститысячном зале был аншлаг. А уже 16 ноября студия «Интервал» порадует земляков своим творчеством в родном Кургане во Дворце культуры железнодорожников (ДКЖ) в 17 часов, отметил Курапов. Он добавил, что музыкальный коллектив базировался в Кургане с 1992 по 2009 год. После переезда в Тюмень руководителями студии было воспитано не одно поколение классных музыкантов, которые следуют лучшим традициям курганского «Интервала». Это — «живой звук», трепетное отношение к подбору репертуара, и конечно свои фирменные аранжировки песен, пояснил Курапов. О творческом пути студии можно подробнее узнать на их странице в соцсети «ВКонтакте». 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...