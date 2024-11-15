Музыканты студии «Интервал», которая была создана в Кургане, попали в курьезную ситуацию и чуть не опоздали на выступление в государственном Кремлевском дворце. Об этом URA.RU рассказал руководитель творческого коллектива Александр Курапов. В настоящее время студия работает в Тюмени.
«Ребята из студии „Интервал“ чуть не опоздали на выступление, перепутав время отъезда от гостиницы из Измайлово в Кремль. Собирались на час позже, но „ангел-хранитель“ вовремя подсказал, что надо еще раз глянуть в график отъезда. Нам повезло — успели на легендарный концерт и выступили на сцене, где, в том числе пели Лариса Долина и Дмитрий Дюжев», — сообщил агентству Курапов.
По словам руководителя студии, концерт в Кремлевском дворце был очень ярким. В шеститысячном зале был аншлаг. А уже 16 ноября студия «Интервал» порадует земляков своим творчеством в родном Кургане во Дворце культуры железнодорожников (ДКЖ) в 17 часов, отметил Курапов.
Он добавил, что музыкальный коллектив базировался в Кургане с 1992 по 2009 год. После переезда в Тюмень руководителями студии было воспитано не одно поколение классных музыкантов, которые следуют лучшим традициям курганского «Интервала». Это — «живой звук», трепетное отношение к подбору репертуара, и конечно свои фирменные аранжировки песен, пояснил Курапов. О творческом пути студии можно подробнее узнать на их странице в соцсети «ВКонтакте».
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