Житель Челябинской области подозревается в убийстве матери из курганского села

Житель Челябинской области подозревается в совершении неумышленного убийства собственной матери, которая проживала в селе Танрыкулово Альменевского округа Курганской области. Трагедия произошла более 17 лет назад. Об этом сообщило СУ СК России по Курганской области.
«Следственными органами регионального следственного управления СК России 37-летний житель Челябинской области подозревается в совершении более 17 лет назад преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего). В результате действий мужчины скончалась его мать, 1954 года рождения», — пишет telegram-канал «СУ СК России по Курганской области».
Следственное управление сообщает, что 20 апреля 2007 года жители села Танрыкулово Альменевского района обнаружили рядом с одним из домов на улице Гаитовской женщину 1954 года рождения с серьезными телесными повреждениями. Она скончалась позднее в медицинском учреждении. В том же году мужчина был проверен на причастность к данному преступлению, но подтверждающих его виновность доказательств тогда не было найдено.
Ведомство подчеркивает, что прогресс в расследовании случился благодаря неустанной работе следователей Следственного комитета и оперативников УМВД по Курганской области, которые анализировали уголовные дела прошлых лет. В результате изучения архивных материалов и доказательств, собранных в 2007 году, были найдены биологические следы на одежде подозреваемого, подтверждающие его участие в нанесении травм, ставших причиной смерти женщины.
Позже мужчину арестовали в Челябинской области и перевезли в Курган для допроса. В ходе следствия он признался, что 19 апреля 2007 года был пьян и избил свою мать в доме родственников, нанеся ей несколько ударов по голове. Мужчина выразил сожаление о своих действиях.
Сейчас следователи продолжают работу по сбору и закреплению доказательств по данному делу. Также проводится проверка возможной причастности задержанного к другим преступлениям.
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