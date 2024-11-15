Руководитель рабочей группы по координации помощи Киеву при Минобороны ФРГ, генерал-майор Кристиан Фройдинг признал, что в украинском конфликте российские войска в настоящее время владеют инициативой на всех участках фронта. Об этом он сообщил в подкасте телерадиокомпании NDR.
«Россия в принципе на всех участках фронта владеет инициативой и продвигается также вперед с точки зрения завоевания территории — быстрее, чем мы это видели до лета и, в особенности, в Донбассе», — заявил Фройдинг изданию. Генерал-майор отметил, что военная ситуация остается «напряженной». Он выразил мнение, что не верит в скорое завершение конфликта, несмотря на текущее положение войск.
Ранее со-председатель координационного совета по интеграции новых территорий Владимир Рогов проинформировал о значительных успехах на фронте, где проходят боевые действия против украинских войск. По его словам, инициатива полностью перешла в руки российской армии, передает «Царьград».
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