В Подмосковье при пожаре в детском приюте пострадали 15 детей

Трое несовершеннолетних доставлены в больницу
В подмосковном Одинцово произошел пожар в детском приюте. Об этом сообщают «Известия».
«Пятнадцать детей, предварительно, пострадали при пожаре в детском приюте в подмосковном Одинцове», — передает информацию источника газета. Уточняется, что трое несовершеннолетних доставлены в больницу.
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