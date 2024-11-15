В Подмосковье при пожаре в детском приюте пострадали 15 детей

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Трое несовершеннолетних доставлены в больницу Фото:

В подмосковном Одинцово произошел пожар в детском приюте. Об этом сообщают «Известия».

«Пятнадцать детей, предварительно, пострадали при пожаре в детском приюте в подмосковном Одинцове», — передает информацию источника газета. Уточняется, что трое несовершеннолетних доставлены в больницу.

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В подмосковном Одинцово произошел пожар в детском приюте. Об этом сообщают «Известия». «Пятнадцать детей, предварительно, пострадали при пожаре в детском приюте в подмосковном Одинцове», — передает информацию источника газета. Уточняется, что трое несовершеннолетних доставлены в больницу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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