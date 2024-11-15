В Подмосковье при пожаре в детском приюте пострадали 15 детей

15 ноября 2024 в 23:31 Размер текста - 17 +

Трое несовершеннолетних доставлены в больницу Фото: Илья Московец © URA.RU В подмосковном Одинцово произошел пожар в детском приюте. Об этом сообщают «Известия». «Пятнадцать детей, предварительно, пострадали при пожаре в детском приюте в подмосковном Одинцове», — передает информацию источника газета. Уточняется, что трое несовершеннолетних доставлены в больницу. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В подмосковном Одинцово произошел пожар в детском приюте. Об этом сообщают «Известия». «Пятнадцать детей, предварительно, пострадали при пожаре в детском приюте в подмосковном Одинцове», — передает информацию источника газета. Уточняется, что трое несовершеннолетних доставлены в больницу.