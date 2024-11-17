Метеорный дождь из созвездия Льва: где и как увидеть звездопад Леониды

Ночью с 17 на 18 ноября жители России могут стать свидетелями метеорного потока Леониды. Это одно из самых ярких астрономических событий года. По прогнозам астрономов, в час ожидается до 15 метеоров. Где можно посмотреть на звездопад, восколько будет виден метеоритный дождь — в материале URA.RU.
Метеорный поток Леониды
Что такое Леониды
Леониды представляют собой метеорный поток, который ежегодно достигает своего максимума в середине ноября. Метеоры движутся с поразительной скоростью около 71 км/с , оставляя за собой след, который может держаться несколько минут. Происходят Леониды от кометы Темпеля — Туттля, которая была открыта в 1865 году Эрнстом Темпелем. Радиант потока (точка, из которой визуально вылетают метеоры — прим. URA.RU) находится в созвездии Льва.
Интерес к метеорному потоку Леониды возрос после метеоритного шторма 1833 года, когда было зафиксировано до 100 тысяч метеоров в час. Это событие значительно изменило научное понимание природы метеоров и заставило ученых избавиться от гипотезы, что метеоры — разновидность атмосферных явлений.
После открытия кометы Темпеля — Туттля астрономы установили, что период ее обращения вокруг Солнца составляет около 33 лет. Метеорный шторм повторился в 1866 году. Прогнозы ученых подтвердились. Последний метеорный шторм Леонид состоялся в ноябре 1999. Следующего звездопада придется ждать до 2033.
Пик активности звездопада
В ноябре текущего года жители России получат уникальную возможность стать свидетелями одного из наиболее заметных астрономических событий — звездопада Леониды. Пик активности этого метеорного потока придется на 17-18 ноября 2024 года. Прогнозируется, что в это время количество метеоров, наблюдаемых в час, может достигнуть от 15 до 20. Согласно прогнозам, плотность «падающих звезд» в этом году может достигнуть 400 метеоров в час.
Где и когда смотреть на звездопад
Метеорный дождь Леониды проявляется на протяжении большей части ноября: первые метеоры можно наблюдать с 6 числа, а последние — 30. В 2024 году пик активности этого звездопада ожидается 17-18 ноября, за час можно увидеть от 15 до 20 метеоров. Ожидается, что активность потока усилится 20 ноября, но точное количество метеоров, которые можно будет зафиксировать в этот день, пока сказать сложно.
В 2024 году условия для наблюдения за Леонидами усложнены из-за суперлуния, которое приходится на 16 ноября. В связи с этим, лучшее время для наблюдения за звездопадом: до того как Луна взойдет над горизонтом.
Поток будет хорошо виден в Северном полушарии. Его радиант находится в созвездии Льва, что расположен в восточной части неба.
Наблюдать за метеорами лучше всего за чертой города, вдали от мощных источников света. К тому же стоит расположиться так, чтобы Луна была каким-либо объектом, например, деревом. Так свет земного спутника не будет мешать.
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