На шоу «Мужское и Женское» мать из Магнитогорска обвинила мужа в краже детей

18 ноября 2024 в 17:00 Размер текста - 17 +

Александр Гордон выслушал историю семьи из Магнитогорска Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жительница Магнитогорска, второго по величине города Челябинской области, на шоу «Мужское и Женское» обвинила бывшего мужа в краже двоих детей. По ее словам, он увез сына и дочь на каникулы в Сочи и к началу учебного года не вернул. «У меня трое детей, на каникулы поехали 13-летняя дочь и 9-летний сын, а также 16-летняя старшая дочь. У старшей произошел конфликт с отцом и она вернулась, а двое других детей остались там. Уверена, он их настроил против меня», — рассказала на программе Екатерина Астафьева. Женщина сообщила, что они познакомились в 2007 году в литературном сообществе, где читали стихи. Через год они сыграли свадьбу. По словам жены, около шести лет было все хорошо, пока она ему не возражала и кормила семью. Мужчина как поэт и художник искал себя. «После третьего ребенка он начал меня избивать. Я дважды подавала на развод, была моя измена, я хотела уйти. При разводе место жительства детей не определяли, имущество не делили, он уехал в Сочи», — пояснила женщина. Сейчас мама подала в суд на определение места жительства детей и рассказала, что долг отца по алиментам превышает 1,4 миллиона рублей, он уже был привлечен к ответственности. Спустя несколько лет отсутствия в 2023 году мужчина приехал в Магнитогорск с новой супругой, дети начали ходить к нему в гости, а затем уехали на летние каникулы. Старшая дочь рассказала, что отец хватал ее за руки и выгонял из дома, поэтому она вернулась к маме. По словам мамы, сейчас двое детей не посещают школу. Ее бывший муж, Вадим, обвинил супругу в отсутствии нежности и тепла, а также в изменах. Он сообщил, что дети участся в школе онлайн и сами решили остаться с папой. Они уже называют его новую супругу мамой. На шоу психиатр, юрист и ведущие решительно осудили поступки бывшего мужа и его новой супруги. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жительница Магнитогорска, второго по величине города Челябинской области, на шоу «Мужское и Женское» обвинила бывшего мужа в краже двоих детей. По ее словам, он увез сына и дочь на каникулы в Сочи и к началу учебного года не вернул. «У меня трое детей, на каникулы поехали 13-летняя дочь и 9-летний сын, а также 16-летняя старшая дочь. У старшей произошел конфликт с отцом и она вернулась, а двое других детей остались там. Уверена, он их настроил против меня», — рассказала на программе Екатерина Астафьева. Женщина сообщила, что они познакомились в 2007 году в литературном сообществе, где читали стихи. Через год они сыграли свадьбу. По словам жены, около шести лет было все хорошо, пока она ему не возражала и кормила семью. Мужчина как поэт и художник искал себя. «После третьего ребенка он начал меня избивать. Я дважды подавала на развод, была моя измена, я хотела уйти. При разводе место жительства детей не определяли, имущество не делили, он уехал в Сочи», — пояснила женщина. Сейчас мама подала в суд на определение места жительства детей и рассказала, что долг отца по алиментам превышает 1,4 миллиона рублей, он уже был привлечен к ответственности. Спустя несколько лет отсутствия в 2023 году мужчина приехал в Магнитогорск с новой супругой, дети начали ходить к нему в гости, а затем уехали на летние каникулы. Старшая дочь рассказала, что отец хватал ее за руки и выгонял из дома, поэтому она вернулась к маме. По словам мамы, сейчас двое детей не посещают школу. Ее бывший муж, Вадим, обвинил супругу в отсутствии нежности и тепла, а также в изменах. Он сообщил, что дети участся в школе онлайн и сами решили остаться с папой. Они уже называют его новую супругу мамой. На шоу психиатр, юрист и ведущие решительно осудили поступки бывшего мужа и его новой супруги.