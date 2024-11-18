Минфин РФ запустил проверку в свердловском Росимуществе перед сменой руководства

Сергей Зубенко покинет пост главы свердловского управления Росимущества

18 ноября 2024 в 19:30 Размер текста - 17 +

Кадровая перестановка происходит в разгар внутриэлитного конфликта Фото: Илья Московец © URA.RU Минфин РФ запустил проверку в отношении руководства свердловского управления Росимущества, контракт с руководителем филиала Сергеем Зубенко не будет продлен. Об этом говорится в письме главы ведомства Вадима Яковенко в Минфин от 7 ноября. Документ есть в распоряжении URA.RU. Минфин попросил Росимущество объяснить, почему депутат Госдумы Андрей Альшевских получил от свердловского управления некорректный ответ на свой запрос. «B действиях исполняющего обязанности заместителя руководителя Территориального управления Росимущества в Свердловской области Верхотурова С. В. усматриваются признаки ненадлежащего исполнения должностных обязанностей при подготовке ответа на запрос депутата. <…> Причиной указанного нарушения является ненадлежащее исполнение должностных обязанностей руководителем Территориального управления Зубенко С. С., выразившееся в неисполнении указания руководителя Росимущества от 07.07.2022 № ВЯ-03/31215 об исключении случаев подписания документов, в том числе исходящих, должностными лицами, относящимися к группе должностей ниже главной», — заявил Яковенко. Он напомнил, что Зубенко уже имеет выговор — от 31 мая 2024 года. «Кроме того, в соответствии с приказом Минфина России от 01.10.2024 435 л/с в отношении Зубенко С. С. проводится служебная проверка по признакам ненадлежащего исполнения возложенных на него должностных обязанностей в части неисполнения указаний руководства Росимущества. На период проведения данной служебной проверки Росимуществом инициировано отстранение Зубенко С. С.», — сообщил Яковенко. Новость по теме В свердловское Росимущество прибыл варяг на фоне мощного конфликта. Скрин Контракт у Зубенко, добавил он, истекает в декабре. «И продлеваться не будет», — отметил Яковенко. URA.RU готово предоставить Зубенко возможность высказаться по теме. Днем 16 ноября URA.RU сообщило, что в свердловское Росимущество уже назначили временного руководителя. Им стал курганец Дмитрий Шалгин, ранее занимавший аналогичную должность в Астраханской области. Зубенко возглавил областной филиал Росимущества в декабре 2021 года, сменив Алексея Рогова. Почти сразу он инициировал большую ревизию старых сделок — полагая, что годами в Свердловской области существовала коррупционная схема по переводу федеральной земли в частную собственность под застройку. Бизнесмены, которых это коснулось, посчитали, что Зубенко банально переделывает рынок, и попросили силовиков проверить, не превышает ли он полномочия. Конфликт дошел до судов, которые идут до сих пор. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Минфин РФ запустил проверку в отношении руководства свердловского управления Росимущества, контракт с руководителем филиала Сергеем Зубенко не будет продлен. Об этом говорится в письме главы ведомства Вадима Яковенко в Минфин от 7 ноября. Документ есть в распоряжении URA.RU. Минфин попросил Росимущество объяснить, почему депутат Госдумы Андрей Альшевских получил от свердловского управления некорректный ответ на свой запрос. «B действиях исполняющего обязанности заместителя руководителя Территориального управления Росимущества в Свердловской области Верхотурова С. В. усматриваются признаки ненадлежащего исполнения должностных обязанностей при подготовке ответа на запрос депутата. <…> Причиной указанного нарушения является ненадлежащее исполнение должностных обязанностей руководителем Территориального управления Зубенко С. С., выразившееся в неисполнении указания руководителя Росимущества от 07.07.2022 № ВЯ-03/31215 об исключении случаев подписания документов, в том числе исходящих, должностными лицами, относящимися к группе должностей ниже главной», — заявил Яковенко. Он напомнил, что Зубенко уже имеет выговор — от 31 мая 2024 года. «Кроме того, в соответствии с приказом Минфина России от 01.10.2024 435 л/с в отношении Зубенко С. С. проводится служебная проверка по признакам ненадлежащего исполнения возложенных на него должностных обязанностей в части неисполнения указаний руководства Росимущества. На период проведения данной служебной проверки Росимуществом инициировано отстранение Зубенко С. С.», — сообщил Яковенко. Контракт у Зубенко, добавил он, истекает в декабре. «И продлеваться не будет», — отметил Яковенко. URA.RU готово предоставить Зубенко возможность высказаться по теме. Днем 16 ноября URA.RU сообщило, что в свердловское Росимущество уже назначили временного руководителя. Им стал курганец Дмитрий Шалгин, ранее занимавший аналогичную должность в Астраханской области. Зубенко возглавил областной филиал Росимущества в декабре 2021 года, сменив Алексея Рогова. Почти сразу он инициировал большую ревизию старых сделок — полагая, что годами в Свердловской области существовала коррупционная схема по переводу федеральной земли в частную собственность под застройку. Бизнесмены, которых это коснулось, посчитали, что Зубенко банально переделывает рынок, и попросили силовиков проверить, не превышает ли он полномочия. Конфликт дошел до судов, которые идут до сих пор.