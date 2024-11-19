Будущий год станет рекордным по количеству магнитных бурь

Летом 2025 года ожидается максимальная активность Солнца в текущем цикле, как сообщил руководитель лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев. Однако точные даты возможных рекордных солнечных вспышек и магнитных бурь предсказать затруднительно.
«2025-й год, согласно модельным расчетам, является наиболее вероятным годом максимума солнечной активности. Существуют разные сценарии, но большинство из них указывает на весну-лето будущего года, как время ожидающегося пика», — сказал Богачев в беседе с РИА Новости.
Эксперт также отметил, что наивысшая активность по количеству солнечных пятен в текущем цикле была зафиксирована в августе 2024 года, а по силе вспышек — в мае и октябре того же года. Он подчеркнул, что несмотря на относительную спокойность в ноябре 2024 года, это может быть лишь временная пауза перед новым всплеском активности.
Богачев подчеркнул, что составление точного «календаря» солнечных вспышек и магнитных бурь на будущий год с использованием научных методик невозможно. Это связано с тем, что активные зоны на Солнце обычно существуют не более двух-четырех недель, а значит, те пятна, которые будут определять активность в следующем году, еще не сформировались.
По словам руководителя лаборатории, эксперты не предвидят, что пик солнечной активности превысит текущие показатели, а вероятности удвоения или утроения количества и интенсивности вспышек и магнитных бурь практически нет. Он указал, что текущий цикл уже превзошел прогнозы на 70%, а возможное дальнейшее увеличение этой ошибки до 100% описал как уникальное явление.
Во второй половине лета активность начнет снижаться и к концу 2025 года вернется к показателям начала и середины 2024 года. При этом она останется на повышенном уровне как минимум до 2026 года, а возможно, и до 2028 года, добавил Богачев. Он напомнил, что в двух предыдущих солнечных циклах наибольшие вспышки происходили не на пике, а через два-три года после его достижения.
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