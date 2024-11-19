Дерматолог рассказала, как избавиться от бородавок в домашних условиях

Бородавки рекомендовано удалять после приема у врача-дерматолога специально назначенным методом удаления в том случае, если они мешают. Одним из методов удаления может быть химический метод в домашних условиях с помощью специальных растворов или паст. Об этом заявила врач-дерматолог медицинской компании СберЗдоровье Светлана Петрова.
Что такое бородавки и как возникают
Бородавки — это заразные новообразования кожи, вызываемые вирусом папилломы человека (ВПЧ). Существует более 200 типов ВПЧ, которые могут поражать различные участки тела и приводить к появлению новообразований.
Они являются заразными и передаются при соприкосновении с пораженной кожей человека. Как правило, бородавки появляются на теле спустя два-три месяца после инфицирования. Помимо эстетического дискомфорта, могут вызывать болезненность и зуд.
Группы риска
Больше всего возникновению бородавок подвержены:
- маленькие дети из-за нежного кожного покрова;
- люди с атопическим дерматитом;
- спортсмены из-за появления микротравм в области стоп;
- работники мясных производств из-за частого контакта кожи рук с мясом.
Виды бородавок
Такие новообразования различаются по расположению на теле:
- Вульгарные — самые распространенные, на лице, спине, пальцах;
- Ладонно-подошвенные.
А также внешнему виду:
- Бугристые папулы с неровной суховатой поверхностью около 2-5 миллиметров в диаметре;
- Нить или маленький рог;
- Плоские папулы светло-коричневого или телесного цвета.
Лечение бородавок
Бородавки могут самостоятельно исчезать, особенно у детей, но этот процесс непредсказуем — новообразование может исчезнуть через несколько месяцев или даже лет после появления. В связи с этим рекомендуется обращение к дерматологу для их удаления, чтобы предотвратить распространение инфекции и улучшить качество жизни.
При удалении используются различные методы:
- хирургический: электрокоагуляция (удаление с помощью тока), радиоволновое или лазерное удаление;
- физический: криодеструкция (замораживание бородавки жидким азотом);
- химическое: растворами на основе фенола и метакрезола или пастами на основе карбамида и глицирризиновой кислоты.
Последний метод может быть проведен и в домашних условиях. Однако обрабатывать бородавку раствором или пастой следует также после консультации с врачом-дерматологом, чтобы предотвратить возникновение ожогов кожи и рубцов.
Также бородавки могут появляться повторно. Доказанных методов профилактики их повторного возникновения нет. Вакцина не защитит от кожных бородавок.
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