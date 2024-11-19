Дерматолог рассказала, как избавиться от бородавок в домашних условиях

Дерматолог Петрова: бородавки можно лечить дома, но после консультации с врачом
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Врач-дерматолог Светлана Петрова рассказала, что бородавки следует лечить только после консультации со специалистом
Врач-дерматолог Светлана Петрова рассказала, что бородавки следует лечить только после консультации со специалистом Фото:

Бородавки рекомендовано удалять после приема у врача-дерматолога специально назначенным методом удаления в том случае, если они мешают. Одним из методов удаления может быть химический метод в домашних условиях с помощью специальных растворов или паст. Об этом заявила врач-дерматолог медицинской компании СберЗдоровье Светлана Петрова.

Что такое бородавки и как возникают

Бородавки — это заразные новообразования кожи, вызываемые вирусом папилломы человека (ВПЧ). Существует более 200 типов ВПЧ, которые могут поражать различные участки тела и приводить к появлению новообразований.

Они являются заразными и передаются при соприкосновении с пораженной кожей человека. Как правило, бородавки появляются на теле спустя два-три месяца после инфицирования. Помимо эстетического дискомфорта, могут вызывать болезненность и зуд.

Группы риска

Больше всего возникновению бородавок подвержены:

  • маленькие дети из-за нежного кожного покрова;
  • люди с атопическим дерматитом;
  • спортсмены из-за появления микротравм в области стоп;
  • работники мясных производств из-за частого контакта кожи рук с мясом.

Виды бородавок

Такие новообразования различаются по расположению на теле:

  1. Вульгарные — самые распространенные, на лице, спине, пальцах;
  2. Ладонно-подошвенные.

А также внешнему виду: 

  1. Бугристые папулы с неровной суховатой поверхностью около 2-5 миллиметров в диаметре;
  2. Нить или маленький рог;
  3. Плоские папулы светло-коричневого или телесного цвета.

Лечение бородавок

Бородавки могут самостоятельно исчезать, особенно у детей, но этот процесс непредсказуем — новообразование может исчезнуть через несколько месяцев или даже лет после появления. В связи с этим рекомендуется обращение к дерматологу для их удаления, чтобы предотвратить распространение инфекции и улучшить качество жизни.

При удалении используются различные методы:

  • хирургический: электрокоагуляция (удаление с помощью тока), радиоволновое или лазерное удаление;
  • физический: криодеструкция (замораживание бородавки жидким азотом);
  • химическое: растворами на основе фенола и метакрезола или пастами на основе карбамида и глицирризиновой кислоты.

Последний метод может быть проведен и в домашних условиях. Однако обрабатывать бородавку раствором или пастой следует также после консультации с врачом-дерматологом, чтобы предотвратить возникновение ожогов кожи и рубцов. 

Также бородавки могут появляться повторно. Доказанных методов профилактики их повторного возникновения нет. Вакцина не защитит от кожных бородавок.

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Бородавки рекомендовано удалять после приема у врача-дерматолога специально назначенным методом удаления в том случае, если они мешают. Одним из методов удаления может быть химический метод в домашних условиях с помощью специальных растворов или паст. Об этом заявила врач-дерматолог медицинской компании СберЗдоровье Светлана Петрова. Что такое бородавки и как возникают Бородавки — это заразные новообразования кожи, вызываемые вирусом папилломы человека (ВПЧ). Существует более 200 типов ВПЧ, которые могут поражать различные участки тела и приводить к появлению новообразований. Они являются заразными и передаются при соприкосновении с пораженной кожей человека. Как правило, бородавки появляются на теле спустя два-три месяца после инфицирования. Помимо эстетического дискомфорта, могут вызывать болезненность и зуд. Группы риска Больше всего возникновению бородавок подвержены: Виды бородавок Такие новообразования различаются по расположению на теле: А также внешнему виду:  Лечение бородавок Бородавки могут самостоятельно исчезать, особенно у детей, но этот процесс непредсказуем — новообразование может исчезнуть через несколько месяцев или даже лет после появления. В связи с этим рекомендуется обращение к дерматологу для их удаления, чтобы предотвратить распространение инфекции и улучшить качество жизни. При удалении используются различные методы: Последний метод может быть проведен и в домашних условиях. Однако обрабатывать бородавку раствором или пастой следует также после консультации с врачом-дерматологом, чтобы предотвратить возникновение ожогов кожи и рубцов.  Также бородавки могут появляться повторно. Доказанных методов профилактики их повторного возникновения нет. Вакцина не защитит от кожных бородавок.
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