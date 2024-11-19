Отбывающий срок пермский экс-депутат Телепнев перестал руководить своими фирмами

Находящийся в колонии-поселении бывший депутат законодательного собрания Пермского края Александр Телепнев больше не является директором своих компаний ООО «КС-Эко», ООО «КС-Айти» и ООО «Консультант Строй». Это указано в базе «СПАРК-Интерфакс».
«Александр Телепнев ушел с поста генерального директора ООО „КС-Эко“, ООО „КС-Айти“ и ООО „Консультант Строй“. Новым руководителем назначена Ольга Проценко», — сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на информационную базу.
В марте 2023 года, как рассказывало URA.RU, Телепнев был приговорен к четырем годам в колонии строго режима за дебош, который он устроил в одном из пермских баров. Впоследствии его перевели в колонию-поселение.
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