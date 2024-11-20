Фура с рубероидом из-за снегопада улетела в кювет на 94-м километре автодороги Челябинск — Троицк. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий. Информацию о ЧП подтвердили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.
«Фура с рубероидом улетела в кювет и перевернулась. На месте работают сотрудники МЧС», — рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства. Водитель не пострадал.
Вторая авария произошла на повороте на село Клястицкое, сообщил корреспондент URA.RU. Перевернулась легковая машина, на месте находятся сотрудники скорой, полиции и МЧС. Запрос на комментарий в ведомство отправлен. Ответ будет опубликован позднее.
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