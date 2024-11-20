Фура с рубероидом из-за снегопада улетела в кювет на челябинской трассе. Видео

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Водитель в аварии не пострадал
Водитель в аварии не пострадал Фото:

Фура с рубероидом из-за снегопада улетела в кювет на 94-м километре автодороги Челябинск — Троицк. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий. Информацию о ЧП подтвердили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России. 

«Фура с рубероидом улетела в кювет и перевернулась. На месте работают сотрудники МЧС», — рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства. Водитель не пострадал. 

Вторая авария произошла на повороте на село Клястицкое, сообщил корреспондент URA.RU. Перевернулась легковая машина, на месте находятся сотрудники скорой, полиции и МЧС. Запрос на комментарий в ведомство отправлен. Ответ будет опубликован позднее. 

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Фура с рубероидом из-за снегопада улетела в кювет на 94-м километре автодороги Челябинск — Троицк. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий. Информацию о ЧП подтвердили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.  «Фура с рубероидом улетела в кювет и перевернулась. На месте работают сотрудники МЧС», — рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства. Водитель не пострадал.  Вторая авария произошла на повороте на село Клястицкое, сообщил корреспондент URA.RU. Перевернулась легковая машина, на месте находятся сотрудники скорой, полиции и МЧС. Запрос на комментарий в ведомство отправлен. Ответ будет опубликован позднее. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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