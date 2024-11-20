В Челябинскую область запретили ввоз 18 тонн яблок и 22 тонн риса

В Челябинскую область не допустили ввоз 18 тонн яблок и 22 тонн риса из-за ошибок в документах. Как сообщили URA.RU в Уральском Россельхознадзоре, партии вернули в Казахстан.
«Из Казахстана 18 тонн китайских яблок ввозились с маркировкой, в которой не указано место происхождения яблок. Из Узбекистана через Казахстан следовали 22 тонны риса по документам, где данные получателя в фитосанитарном сертификате, не совпадали с накладной. Продукция не допущена к ввозу и возвращена в Казахстан», — сообщили URA.RU в надзорном ведомстве.
В отношении перевозчиков за нарушение правил перевозки возбудили дела по ст. 10.2 и 10.3 КоАП РФ. Всего ведомством совместно с пограничным УФСБ и Челябинской таможней за 20 ноября было проверено 12 партий овощей и фруктов общим весом 215 тонн.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!