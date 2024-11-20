20 ноября 2024

В Челябинскую область запретили ввоз 18 тонн яблок и 22 тонн риса

© Служба новостей «URA.RU»
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Партию яблок из Челябинской области вернули обратно в Казахстан
Партию яблок из Челябинской области вернули обратно в Казахстан Фото:

В Челябинскую область не допустили ввоз 18 тонн яблок и 22 тонн риса из-за ошибок в документах. Как сообщили URA.RU в Уральском Россельхознадзоре, партии вернули в Казахстан.

«Из Казахстана 18 тонн китайских яблок ввозились с маркировкой, в которой не указано место происхождения яблок. Из Узбекистана через Казахстан следовали 22 тонны риса по документам, где данные получателя в фитосанитарном сертификате, не совпадали с накладной. Продукция не допущена к ввозу и возвращена в Казахстан», — сообщили URA.RU в надзорном ведомстве.

В отношении перевозчиков за нарушение правил перевозки возбудили дела по ст. 10.2 и 10.3 КоАП РФ. Всего ведомством совместно с пограничным УФСБ и Челябинской таможней за 20 ноября было проверено 12 партий овощей и фруктов общим весом 215 тонн.

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В Челябинскую область не допустили ввоз 18 тонн яблок и 22 тонн риса из-за ошибок в документах. Как сообщили URA.RU в Уральском Россельхознадзоре, партии вернули в Казахстан. «Из Казахстана 18 тонн китайских яблок ввозились с маркировкой, в которой не указано место происхождения яблок. Из Узбекистана через Казахстан следовали 22 тонны риса по документам, где данные получателя в фитосанитарном сертификате, не совпадали с накладной. Продукция не допущена к ввозу и возвращена в Казахстан», — сообщили URA.RU в надзорном ведомстве. В отношении перевозчиков за нарушение правил перевозки возбудили дела по ст. 10.2 и 10.3 КоАП РФ. Всего ведомством совместно с пограничным УФСБ и Челябинской таможней за 20 ноября было проверено 12 партий овощей и фруктов общим весом 215 тонн.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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