Владельцы садовых участков на озере Малый Кременкуль в Челябинской области обратились к председателю Следственного комитета (СКР) России Александру Бастрыкину. Они пожаловались на базу отдыха, владельцы которой перегородили подход к водоему. Об этом сообщил информационный центр СК России.
«По мнению граждан, коммерческая деятельность, которую развернули местные предприниматели, нарушает целевое использование земель, предназначенных исключительно для садоводства и подсобного хозяйства. Садоводам запрещено брать воду из озера даже для полива огородов. Однако коммерсанты за последнее время заняли большую часть береговой полосы, на которой массово строят кемпинги, базы отдыха и резиденции», — говорится в сообщении.
Собственники дач записали видеообращение, опубликовав его в соцсети «ВКонтакте». Из него следует, что речь идет о СНТ «Урал». Помимо беспокойства по поводу неправомерного использования базой территории, владельцы дач опасаются за сохранность своего имущества: в начале июля 2025 года на территории центра произошел пожар площадью около 600 квадратных метров. Жители боятся, что возгорания могут повториться.
Следственные органы организовали проверку по признакам преступления, предусмотренного статьей 285 Уголовного кодекса РФ — злоупотребление должностными полномочиями. Руководитель СКР Бастрыкин поручил начальнику Следственного управления по Челябинской области Алексею Колбасину предоставить отчет о ходе проверки и выявленных фактах.
Ранее рыбаки пожаловались на платную рыбалку на озере Малый Кременкуль. Они посчитали, что деньги брались неправомерно.
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