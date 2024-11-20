20 ноября 2024

Челябинские врачи достали призовую монету из горла трехлетней девочки. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Алексей Текслер посетил Челябинскую областную больницу. Челябинск, кардиология, операционная, пациент, больной, каталка, врач, больница
Девочка проглотила монету (архивное фото) Фото:

Врачи челябинской горбольницы №1 достали призовую монету из горла трехлетней девочки. Об успешном окончании манипуляции сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

«Врачи-эндоскописты ГКБ №1 Челябинска спасли очередного „везунчика“ с инородным предметом в пищеводе. Трехлетняя девочка проглотила призовую монету», — уточнили в пресс-службе ведомства.

В пресс-службе минздрава отметили, что дети часто пробуют на вкус батарейки, пуговицы, монетки и даже бляшки торговых сетей. Так они познают мир. В лучшем случае эти мелочи выходят естественным путем через кишечник, в худшем — застревают или оседают в желудочно-кишечном тракте. Врачи ГКБ №1 достают до 150 таких предметов ежегодно, используя захваты, так называемые «аллигаторы», «крысиный зуб», сетки-ловушки.

«Такая монета опасна тем, что может вызвать непроходимость пищевода, пролежни в стенках пищевода или кишечника, особенно если застрянет в критических местах желудочно-кишечного тракта. Если застревает в пищеводе, ребенок не может ни есть, ни пить, беспокоится, возможна температура и даже развитие пневмонии из-за большого слюнотечения», — уточнил завотделением эндоскопии ГКБ №1 Андрей Демидов.

Врачи предупреждают, что родителям не стоит оставлять мелкие предметы в зоне доступа маленьких детей. наибольшую опасность представляют магниты, так как они склеивают стенки кишечника.

Дети часто глотают мелкие предметы
Дети часто глотают мелкие предметы
Иногда они выходят естественным путем, но чаще приходится доставать их из ЖКТ ребенка
Иногда они выходят естественным путем, но чаще приходится доставать их из ЖКТ ребенка

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Врачи челябинской горбольницы №1 достали призовую монету из горла трехлетней девочки. Об успешном окончании манипуляции сообщили в пресс-службе регионального минздрава. «Врачи-эндоскописты ГКБ №1 Челябинска спасли очередного „везунчика“ с инородным предметом в пищеводе. Трехлетняя девочка проглотила призовую монету», — уточнили в пресс-службе ведомства. В пресс-службе минздрава отметили, что дети часто пробуют на вкус батарейки, пуговицы, монетки и даже бляшки торговых сетей. Так они познают мир. В лучшем случае эти мелочи выходят естественным путем через кишечник, в худшем — застревают или оседают в желудочно-кишечном тракте. Врачи ГКБ №1 достают до 150 таких предметов ежегодно, используя захваты, так называемые «аллигаторы», «крысиный зуб», сетки-ловушки. «Такая монета опасна тем, что может вызвать непроходимость пищевода, пролежни в стенках пищевода или кишечника, особенно если застрянет в критических местах желудочно-кишечного тракта. Если застревает в пищеводе, ребенок не может ни есть, ни пить, беспокоится, возможна температура и даже развитие пневмонии из-за большого слюнотечения», — уточнил завотделением эндоскопии ГКБ №1 Андрей Демидов. Врачи предупреждают, что родителям не стоит оставлять мелкие предметы в зоне доступа маленьких детей. наибольшую опасность представляют магниты, так как они склеивают стенки кишечника.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...