Врачи челябинской горбольницы №1 достали призовую монету из горла трехлетней девочки. Об успешном окончании манипуляции сообщили в пресс-службе регионального минздрава.
«Врачи-эндоскописты ГКБ №1 Челябинска спасли очередного „везунчика“ с инородным предметом в пищеводе. Трехлетняя девочка проглотила призовую монету», — уточнили в пресс-службе ведомства.
В пресс-службе минздрава отметили, что дети часто пробуют на вкус батарейки, пуговицы, монетки и даже бляшки торговых сетей. Так они познают мир. В лучшем случае эти мелочи выходят естественным путем через кишечник, в худшем — застревают или оседают в желудочно-кишечном тракте. Врачи ГКБ №1 достают до 150 таких предметов ежегодно, используя захваты, так называемые «аллигаторы», «крысиный зуб», сетки-ловушки.
«Такая монета опасна тем, что может вызвать непроходимость пищевода, пролежни в стенках пищевода или кишечника, особенно если застрянет в критических местах желудочно-кишечного тракта. Если застревает в пищеводе, ребенок не может ни есть, ни пить, беспокоится, возможна температура и даже развитие пневмонии из-за большого слюнотечения», — уточнил завотделением эндоскопии ГКБ №1 Андрей Демидов.
Врачи предупреждают, что родителям не стоит оставлять мелкие предметы в зоне доступа маленьких детей. наибольшую опасность представляют магниты, так как они склеивают стенки кишечника.
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