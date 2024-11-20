Челябинские врачи достали призовую монету из горла трехлетней девочки. Фото

21 ноября 2024 в 11:37 Размер текста - 17 +

Девочка проглотила монету (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Врачи челябинской горбольницы №1 достали призовую монету из горла трехлетней девочки. Об успешном окончании манипуляции сообщили в пресс-службе регионального минздрава. «Врачи-эндоскописты ГКБ №1 Челябинска спасли очередного „везунчика“ с инородным предметом в пищеводе. Трехлетняя девочка проглотила призовую монету», — уточнили в пресс-службе ведомства. В пресс-службе минздрава отметили, что дети часто пробуют на вкус батарейки, пуговицы, монетки и даже бляшки торговых сетей. Так они познают мир. В лучшем случае эти мелочи выходят естественным путем через кишечник, в худшем — застревают или оседают в желудочно-кишечном тракте. Врачи ГКБ №1 достают до 150 таких предметов ежегодно, используя захваты, так называемые «аллигаторы», «крысиный зуб», сетки-ловушки. «Такая монета опасна тем, что может вызвать непроходимость пищевода, пролежни в стенках пищевода или кишечника, особенно если застрянет в критических местах желудочно-кишечного тракта. Если застревает в пищеводе, ребенок не может ни есть, ни пить, беспокоится, возможна температура и даже развитие пневмонии из-за большого слюнотечения», — уточнил завотделением эндоскопии ГКБ №1 Андрей Демидов. Врачи предупреждают, что родителям не стоит оставлять мелкие предметы в зоне доступа маленьких детей. наибольшую опасность представляют магниты, так как они склеивают стенки кишечника. Дети часто глотают мелкие предметы Минздравствуйте Иногда они выходят естественным путем, но чаще приходится доставать их из ЖКТ ребенка Минздравствуйте Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Врачи челябинской горбольницы №1 достали призовую монету из горла трехлетней девочки. Об успешном окончании манипуляции сообщили в пресс-службе регионального минздрава. «Врачи-эндоскописты ГКБ №1 Челябинска спасли очередного „везунчика“ с инородным предметом в пищеводе. Трехлетняя девочка проглотила призовую монету», — уточнили в пресс-службе ведомства. В пресс-службе минздрава отметили, что дети часто пробуют на вкус батарейки, пуговицы, монетки и даже бляшки торговых сетей. Так они познают мир. В лучшем случае эти мелочи выходят естественным путем через кишечник, в худшем — застревают или оседают в желудочно-кишечном тракте. Врачи ГКБ №1 достают до 150 таких предметов ежегодно, используя захваты, так называемые «аллигаторы», «крысиный зуб», сетки-ловушки. «Такая монета опасна тем, что может вызвать непроходимость пищевода, пролежни в стенках пищевода или кишечника, особенно если застрянет в критических местах желудочно-кишечного тракта. Если застревает в пищеводе, ребенок не может ни есть, ни пить, беспокоится, возможна температура и даже развитие пневмонии из-за большого слюнотечения», — уточнил завотделением эндоскопии ГКБ №1 Андрей Демидов. Врачи предупреждают, что родителям не стоит оставлять мелкие предметы в зоне доступа маленьких детей. наибольшую опасность представляют магниты, так как они склеивают стенки кишечника.