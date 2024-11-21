Под Челябинском, в Сосновском районе поселка Рощино, продают земельный участок под застройку многоквартирного жилья. За участок продавец просит 210 млн рублей. Информация о продаже появилась на сайте бесплатных объявлений.
«В центре Рощино продается перспективный земeльный участок под строитeльcтвo мнoгoквapтирных жилых домов — 14 пoдъeздов, 10 этaжей. Тeхничecкие уcловия подгoтовлены, геoлoгия учаcтка выполнeнa. Paсстояниe до Чeлябинcкa cоставляет 20 километров. Цена объекта — 210 млн рублей», — говорится в объявлении на сайте «Авито».
Отмечается, что участок находится в окружении березовой рощи, неподалеку от памятника природы «Ужовский бор» и реки Зюзелги. Расстояние до районного центра села Долгодеревенское составляет девять километров.
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