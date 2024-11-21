21 ноября 2024

В пригороде Челябинска продают земельный участок под застройку жилого квартала

© Служба новостей «URA.RU»
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Незаконные выделения земельных участков под строительство в Кетовском районе. Лесниковский сельсовет, место под застройку, земля, кетовский район, лесной массив, продажа земли
Участок находится рядом с бором Фото:

Под Челябинском, в Сосновском районе поселка Рощино, продают земельный участок под застройку многоквартирного жилья. За участок продавец просит 210 млн рублей. Информация о продаже появилась на сайте бесплатных объявлений.

«В центре Рощино продается перспективный земeльный участок под строитeльcтвo мнoгoквapтирных жилых домов — 14 пoдъeздов, 10 этaжей. Тeхничecкие уcловия подгoтовлены, геoлoгия учаcтка выполнeнa. Paсстояниe до Чeлябинcкa cоставляет 20 километров. Цена объекта — 210 млн рублей», — говорится в объявлении на сайте «Авито».

Отмечается, что участок находится в окружении березовой рощи, неподалеку от памятника природы «Ужовский бор» и реки Зюзелги. Расстояние до районного центра села Долгодеревенское составляет девять километров.

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Под Челябинском, в Сосновском районе поселка Рощино, продают земельный участок под застройку многоквартирного жилья. За участок продавец просит 210 млн рублей. Информация о продаже появилась на сайте бесплатных объявлений. «В центре Рощино продается перспективный земeльный участок под строитeльcтвo мнoгoквapтирных жилых домов — 14 пoдъeздов, 10 этaжей. Тeхничecкие уcловия подгoтовлены, геoлoгия учаcтка выполнeнa. Paсстояниe до Чeлябинcкa cоставляет 20 километров. Цена объекта — 210 млн рублей», — говорится в объявлении на сайте «Авито». Отмечается, что участок находится в окружении березовой рощи, неподалеку от памятника природы «Ужовский бор» и реки Зюзелги. Расстояние до районного центра села Долгодеревенское составляет девять километров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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