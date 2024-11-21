В Челябинской области появились супербактерии, устойчивые к антибиотикам

22 ноября 2024 в 11:31 Размер текста - 17 +

Бактерии перестают реагировать на антибиотики, что усложняет лечение Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинской области появились супербактерии, не реагирующие на большинство современных антибиотиков. В баклаборатории горбольницы №3 Магнитогорска рассказали причины этого феномена и дали советы по лечению заболеваний, вызванных такими микроорганизмами. «Выделяются так называемые бактерии обладающие БЛРС (ESBL), вызывающие широкий спектр заболеваний мочеполовой системы, легких, раневых инфекций и другие, которые нечувствительны к некоторым группам антибиотиков. И таких культур появляется все больше», — пояснила заведующая баклабораторией Городской больницы № 3 Магнитогорска Ксения Григорьева. Врач подчеркнула, что раньше все возбудители заболеваний были чувствительные к карбапинемам, сильным антибиотикам широкого спектра действия. И если другие антибиотики не помогали, то карбопинемы точно действовали. Сейчас и они перестали работать на ряд микроорганизмов. Кроме того, появились «супербактерии», которые нечувствительны сразу ко многим антибактериальным препаратам. Это очень осложняет лечение. «Основной фактор, провоцирующий развитие резистентности у бактерий, — некорректное и массовое применение антибиотиков. Часто препараты используют без необходимости — например, для лечения ОРВИ, гриппа — вирусных инфекций, при которых антибиотики вообще неэффективны», — отметила Григорьева. Врач уточнила, что многие пациенты не соблюдают дозировку препарата и схему терапии. Из-за этого антибиотики не накапливаются в нужной концентрации в крови, и некоторые бактерии выживают, приобретая нечувствительность к этому препарату. Важно точно следовать рекомендациям врача, запивать антибиотики водой и не принимать во время лечения алкоголь, а также всегда завершать курс лечения. Если врач прописал применение антибиотиков в течение недели, нельзя прекращать прием лекарств через три дня, когда стало получше. В следующий раз это лекарство не подействует. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинской области появились супербактерии, не реагирующие на большинство современных антибиотиков. В баклаборатории горбольницы №3 Магнитогорска рассказали причины этого феномена и дали советы по лечению заболеваний, вызванных такими микроорганизмами. «Выделяются так называемые бактерии обладающие БЛРС (ESBL), вызывающие широкий спектр заболеваний мочеполовой системы, легких, раневых инфекций и другие, которые нечувствительны к некоторым группам антибиотиков. И таких культур появляется все больше», — пояснила заведующая баклабораторией Городской больницы № 3 Магнитогорска Ксения Григорьева. Врач подчеркнула, что раньше все возбудители заболеваний были чувствительные к карбапинемам, сильным антибиотикам широкого спектра действия. И если другие антибиотики не помогали, то карбопинемы точно действовали. Сейчас и они перестали работать на ряд микроорганизмов. Кроме того, появились «супербактерии», которые нечувствительны сразу ко многим антибактериальным препаратам. Это очень осложняет лечение. «Основной фактор, провоцирующий развитие резистентности у бактерий, — некорректное и массовое применение антибиотиков. Часто препараты используют без необходимости — например, для лечения ОРВИ, гриппа — вирусных инфекций, при которых антибиотики вообще неэффективны», — отметила Григорьева. Врач уточнила, что многие пациенты не соблюдают дозировку препарата и схему терапии. Из-за этого антибиотики не накапливаются в нужной концентрации в крови, и некоторые бактерии выживают, приобретая нечувствительность к этому препарату. Важно точно следовать рекомендациям врача, запивать антибиотики водой и не принимать во время лечения алкоголь, а также всегда завершать курс лечения. Если врач прописал применение антибиотиков в течение недели, нельзя прекращать прием лекарств через три дня, когда стало получше. В следующий раз это лекарство не подействует.