Челябинский губернатор Текслер прокомментировал обращение Путина

Челябинский губернатор Текслер: решение Путина многих заставит задуматься

22 ноября 2024 в 12:36 Размер текста - 17 +

Путин накануне выступил с прямым обращением (архивное фото) Фото: Владимир Андреев © URA.RU Столь открытое и циничное обозначение коллективным Западом своего участия в конфликте на Украине происходит впервые. Реакция президента России Владимира Путина и принятые им решения многих заставят задуматься. Об этом 22 ноября заявил губернатор Челябинской области Алексей Текслер, комментируя экстренное обращение Путина. «Как и большинство из вас, друзья, смотрел в прямом эфире обращение Президента. Происходящие события — это вызов для всех нас. Это происходит далеко не впервые за последние годы, но впервые столь открыто и цинично коллективный Запад обозначает свое участие в конфликте. Такая реакция главы государства, принятые решения, многих заставят задуматься», — написал Текслер в своем telegram-канале. Россия сегодня сильна как никогда и способна отстоять свои интересы, уверен губернатор. «Мы продолжим ковать нашу общую Победу. Предприятия Челябинской области работают четко, наши бойцы слаженно выполняют свои задачи. Мы едины, мы сплотились вокруг нашего лидера», — добавил Текслер. Украина впервые применила дальнобойные западные ракеты против России. В ответ Вооруженные силы РФ (ВС РФ) ударили по украинской территории новейшей гиперзвуковой системой «Орешник», рассказал 21 ноября вечером во время своего экстренного обращения Путин. Конфликт на Украине приобрел глобальный характер, уверен российский президент. Эти и другие заявления Путина — в материале URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Столь открытое и циничное обозначение коллективным Западом своего участия в конфликте на Украине происходит впервые. Реакция президента России Владимира Путина и принятые им решения многих заставят задуматься. Об этом 22 ноября заявил губернатор Челябинской области Алексей Текслер, комментируя экстренное обращение Путина. «Как и большинство из вас, друзья, смотрел в прямом эфире обращение Президента. Происходящие события — это вызов для всех нас. Это происходит далеко не впервые за последние годы, но впервые столь открыто и цинично коллективный Запад обозначает свое участие в конфликте. Такая реакция главы государства, принятые решения, многих заставят задуматься», — написал Текслер в своем telegram-канале. Россия сегодня сильна как никогда и способна отстоять свои интересы, уверен губернатор. «Мы продолжим ковать нашу общую Победу. Предприятия Челябинской области работают четко, наши бойцы слаженно выполняют свои задачи. Мы едины, мы сплотились вокруг нашего лидера», — добавил Текслер. Украина впервые применила дальнобойные западные ракеты против России. В ответ Вооруженные силы РФ (ВС РФ) ударили по украинской территории новейшей гиперзвуковой системой «Орешник», рассказал 21 ноября вечером во время своего экстренного обращения Путин. Конфликт на Украине приобрел глобальный характер, уверен российский президент. Эти и другие заявления Путина — в материале URA.RU.