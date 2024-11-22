Из Казахстана в Челябинск четыре раза пытались завести непроверенный курут

Россельхознадзор четыре раза отказал во ввозе в Россию партии курута (сушеное кисломолочное изделие из Центральной Азии, блюдо готовят из кисломолочного творога с солью) из-за отсутствия необходимых документов. Инцидент произошел на российско-казахстанском участке границы в пункте пропуска «Бугристое» в Челябинской области, сообщили URA.RU 22 ноября в пресс-службе ведомства.
«Должностные лица управления запретили ввоз продукции в связи с нарушением требований Евразийского союза о перемещении продукции животного происхождения. Граждане Таджикистана пытались четыре раза незаконно ввезти на территорию РФ 280 килограмм курута без документов», — сообщили в Уральском межрегиональном управлении Россельхознадзора.
Груз был обнаружен в глубине салона автомобиля при помощи рентгеновской установки. Перевозчикам было отказано во ввозе, и машины вернули на территорию Казахстана.
В Челябинскую область ранее запретили ввозить партию курута из Таджикистана и вывозить говяжий жир в Киргизию. Причиной стало отсутствие документов, сообщили URA.RU в Россельхознадзоре.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!