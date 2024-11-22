Из Казахстана в Челябинск четыре раза пытались завести непроверенный курут

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Курут пытались провести через пункт пропуска МАПП «Бугристое»
Курут пытались провести через пункт пропуска МАПП «Бугристое» Фото:

Россельхознадзор четыре раза отказал во ввозе в Россию партии курута (сушеное кисломолочное изделие из Центральной Азии, блюдо готовят из кисломолочного творога с солью) из-за отсутствия необходимых документов. Инцидент произошел на российско-казахстанском участке границы в пункте пропуска «Бугристое» в Челябинской области, сообщили URA.RU 22 ноября в пресс-службе ведомства. 

«Должностные лица управления запретили ввоз продукции в связи с нарушением требований Евразийского союза о перемещении продукции животного происхождения. Граждане Таджикистана пытались четыре раза незаконно ввезти на территорию РФ 280 килограмм курута без документов», — сообщили в Уральском межрегиональном управлении Россельхознадзора.

Груз был обнаружен в глубине салона автомобиля при помощи рентгеновской установки. Перевозчикам было отказано во ввозе, и машины вернули на территорию Казахстана.

В Челябинскую область ранее запретили ввозить партию курута из Таджикистана и вывозить говяжий жир в Киргизию. Причиной стало отсутствие документов, сообщили URA.RU в Россельхознадзоре. 

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Россельхознадзор четыре раза отказал во ввозе в Россию партии курута (сушеное кисломолочное изделие из Центральной Азии, блюдо готовят из кисломолочного творога с солью) из-за отсутствия необходимых документов. Инцидент произошел на российско-казахстанском участке границы в пункте пропуска «Бугристое» в Челябинской области, сообщили URA.RU 22 ноября в пресс-службе ведомства.  «Должностные лица управления запретили ввоз продукции в связи с нарушением требований Евразийского союза о перемещении продукции животного происхождения. Граждане Таджикистана пытались четыре раза незаконно ввезти на территорию РФ 280 килограмм курута без документов», — сообщили в Уральском межрегиональном управлении Россельхознадзора. Груз был обнаружен в глубине салона автомобиля при помощи рентгеновской установки. Перевозчикам было отказано во ввозе, и машины вернули на территорию Казахстана. В Челябинскую область ранее запретили ввозить партию курута из Таджикистана и вывозить говяжий жир в Киргизию. Причиной стало отсутствие документов, сообщили URA.RU в Россельхознадзоре. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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