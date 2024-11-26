В преддверии Нового года челябинцы массово арендуют ведущих и рестораны

В Челябинске в преддверии новогодних праздников зафиксирован ажиотажный спрос на ведущих новогодних корпоративов, а также на аренду и оформление площадок в кафе и ресторанах. Об этом сообщается на сайте «Авито Услуги».
«В Челябинске в октябре 2023 года по сравнению с тем же периодом 2024 года спрос на ведущих корпоративных праздников вырос на 42%,. Спрос на аренду кафе и ресторанов для проведения нового года увеличился на 37%», — сообщили в пресс-службе.
Как отметили в пресс-службе, больше всего спрос вырос на ведущих и составление программ. Активный период бронирования дат у специалистов начался уже осенью 2024 года, а сейчас спрос вырос в разы. При этом ведущие почувствовали интерес в своей профессии и стали на 22% чаще предлагать услуги. В Челябинске стоимость таких услуг в среднем начинается от 5 000 рублей в час. А стоимость аренды площадок для проведения праздников — от 1 300 рублей в час.
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