«Для обычного человека — дорого»: куда летят свердловчане в праздники и сколько это стоит

Жители Свердловской области выбирают для новогоднего отдыха российские направления, так как туры за рубеж часто оказываются дорогими. Об этом URA.RU рассказала директор бюро международного туризма «Спутник» Екатерина Волкова.
«Больший интерес у туристов вызывают российские направления, потому что они более приемлемы по стоимости. В топ входят: Москва, Санкт-Петербург, Сочи. Чуть меньшей популярностью пользуются Калининград и регионы Кавказа (Владикавказ, Минеральные Воды и Дагестан). Что касается заграницы, скажем так, для среднестатистического человека — дорого. Проблема в том, что в зарубежные туры часто включают дополнительно и новогодние ужины, они стоят от 90 долларов на человека, то есть порядка десяти тысяч еще прибавляется к тому, что уже приобретено», — отметила Волкова. Туры за границу обычно бронируют заранее, а некоторые туристы ждут горящие путевки, но под Новый год их, по словам Волковой, обычно ставят очень мало.
Преимуществом празднования в России, пояснила Волкова, является то, что от праздничных ужинов можно отказаться и не доплачивать за них. Отдыхая в России жители стараются уложиться в 2-4 дня, при этом в равной степени востребованы новогодние и рождественские праздники. За границей же отдыхают от семи до десяти дней.
«Стоимость отдыха в России — в районе 20-30 тысяч на человека, сюда входят проживание и экскурсии, авиабилеты не учитываются. Поездка на Кавказ обходится в среднем порядка 40-50 тысяч, там экскурсионные программы берут крайне редко. А отдохнуть за границей в праздники дороже в полтора раза, чем в обычное время», — подытожила Волкова.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!