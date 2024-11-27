Собчак уличила мэра Благовещенска в уборке снега на камеру

Мэр Благовещенска Олег Имамеев вышел на улицы города помогать в уборке снега. В интернете появились соответствующие кадры, на которых видно, как Имамеев гребет снег лопатой, а его действия запечатлеют на фотоаппарат. Журналистка Ксения Собчак назвала поступок мэра «удивительным моментом героизма» и усомнилась в случайности съемки.
«Пока в Калининграде для уборки снега хотят привлечь местных жителей, в Благовещенске за дело героически взялся мэр. Удивительный момент героизма случайно запечатлел проходящий мимо профессиональный фотограф», — написала Собчак в telegram-канале «Кровавая барыня». В пресс-службе администрации города уточнили, что девушка-фотограф случайно шла мимо мэра.
С понедельника, 25 ноября, Благовещенск засыпает обильными осадками, в городе началась так называемая «буря столетия». За это время в Благовещенске выпало 36 миллиметров снега. Из-за осадков не все автобусы смогли выйти на маршруты, а школы переводят на дистанционное обучение. Такого обильного снегопада в городе не было век, пишет Life.ru.
Ранее синоптик Евгений Тишковец рассказал, что наступления зимы в ноябре ждать не стоит. По его словам, даже декабрь будет относительно теплым по климатическим меркам месяцем в средней полосе. Традиционно климатическая зима в России начиналась 13 ноября, однако за последние десятилетия ее продолжительность уменьшилась примерно на 20 дней, сообщает «Царьград».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.