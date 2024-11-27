Ключевые игроки ХК «Трактор» рассматривают перспективу играть за океаном

Сразу несколько ключевые игроков челябинского ХК «Трактор» рассматривают перспективу играть в НХЛ. Среди них нападающий Максим Шабанов и вратарь Зак Фукале.
«Шабанов хочет отыграть этот сезон, посмотреть, какие будут предложения в Северной Америке, и уже тогда принять решение. И если по окончании сезона мы не придем к подписанию контракта, и он уедет в НХЛ, то мы пожелаем ему удачи», — приводит слова генменеджера клуба Алексея Волкова «РБ Спорт».
Сезон 2024-2025 также может стать последним за «Трактор» и для Зака Фукале. По словам Волкова, сейчас вратарь хочет показать свою лучшую игру для попадания в клуб НХЛ.
Ранее стало известно, что Шабанов и Фукале приглашены на матч всех звезд КХЛ, который пройдет 8 и 9 февраля 2025 года в Новосибирске. Пока они единственные из челябинской команды, кто примет участие в мероприятии.
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