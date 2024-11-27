Органам власти и следствия в РФ разрешили скрывать часть данных о своей работе

На пленарном заседании Госдумы был одобрен во втором и третьем чтении проект федерального конституционного закона, согласно которому органы следствия и власти России могут скрывать некоторые данные о своей работе в период военного положения. Такой нормой был дополнен закон «О военном положении», она вступит в силу со дня официального публикования закона.
«Одной из мер, которые применяются на территории, где на основании указов президента РФ введено военное положение, будет ограничение доступа к информации о деятельности федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов РФ, органов военного управления, органов местного самоуправления и организаций», — говорится в документе. Информацию передает ТАСС.
Дополнительно законопроект уточняет, что ограничения могут касаться и информации о работе судебных органов на территориях, где действует военное положение. Процедура таких ограничений будет определена Верховным судом РФ. Также может быть ограничен доступ к сведениям о деятельности органов прокуратуры и органов Следственного комитета РФ. Порядок установления таких ограничений будет разработан Генеральной прокуратурой и СК РФ соответственно.
Авторы законопроекта подчеркивают, что функционирование государственных структур в регионах с введенным военным положением может подвергаться рискам из-за террористических угроз, экстремистских действий и разведывательно-диверсионной активности противника. Они также указали на обязательность публикации информации о местоположении, времени работы и проводимых мероприятиях со стороны судей, органов прокуратуры и следственных структур даже в условиях действия военного положения.
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